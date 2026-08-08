Kylie Jenner: stile, luci e ombre dell’icona digitale che compie 29 anni

Nel 2025, per il decennale di Kylie Cosmetics - la prima linea di make-up lanciata sul mercato quando aveva solo 18 anni - Jenner torna deliberatamente a quell’immaginario. Recupera fotografie, colori e Lip Kit della sua stagione più riconoscibile e rilancia tonalità diventate di culto, come True Brown K e Dead of Knight. La nostalgia si trasforma così in una nuova operazione commerciale, perfettamente consapevole del valore emotivo di quell’epoca. La forza di King Kylie risiedeva proprio nella sua apparente accessibilità. Non prometteva la perfezione irraggiungibile delle dive classiche, ma una trasformazione da costruire davanti allo specchio, attraverso contouring, extension, make-up e shopping online. Non era necessario nascere come lei. Bastava acquistare il necessario per provare, almeno per una sera, a diventarlo.

Prima degli abiti d’archivio, delle couture parigine e dei look calibrati al millimetro, c’è stata King Kylie. Dopo la tv, Jenner diventa l’icona di una nuova adolescenza digitale: capelli turchesi, parrucche color sorbetto, crop top, bomber oversize, denim strappato, stivali cuissardes, unghie affilate e labbra opache ridisegnate fino a diventare una firma. È un’estetica cresciuta tra le piattaforme social, più vicina allo streetwear di Calabasas che ai saloni dell’alta moda. Eppure, contiene già l’intuizione che avrebbe governato gli anni successivi: ogni trasformazione personale può diventare una tendenza, ogni selfie una campagna, ogni dettaglio un prodotto. Kylie non si limita a farsi guardare. Offre al pubblico gli strumenti per replicare la metamorfosi.

Kylie Jenner compie 29 anni , ma la sua immagine appartiene alla cultura pop da quasi due decenni. Quando Keeping Up with the Kardashians debutta negli Stati Uniti, nell’ottobre 2007, lei ha appena dieci anni. Cresce davanti alle telecamere, osservata mentre cambia volto, corpo, gusti e ambizioni. Anni dopo ammetterà di ricordare a malapena che cosa significhi non essere famosa. È forse da qui che bisogna partire per capire il suo stile.

Pelle levigata, contouring, sopracciglia definite, labbra voluminose e proporzioni enfatizzate sono diventati i codici di una bellezza pensata per la fotocamera frontale. Attribuirle la responsabilità di un intero sistema sarebbe semplicistico: Kylie ne è stata contemporaneamente protagonista, beneficiaria e bersaglio. Negli anni ha parlato più apertamente della pressione esercitata sul proprio aspetto. Nel 2023 ha raccontato di essersi sottoposta a un intervento di aumento del seno a 19 anni e di essersi pentita di averlo fatto così presto. Ha inoltre riconosciuto la necessità, per la propria famiglia, di interrogarsi sui modelli estetici che aveva contribuito a diffondere. La contraddizione rimane evidente: ha costruito una parte consistente del proprio successo vendendo trasformazione, ma è stata a sua volta trasformata dallo sguardo collettivo.

Nel novembre 2015 Jenner lanciò i primi tre Kylie Lip Kit, ciascuno composto da un rossetto liquido opaco e da una matita coordinata. Le tonalità Candy K, Dolce K e True Brown K andarono esaurite quasi immediatamente, mentre l’afflusso di utenti mise in difficoltà il sito. Più che vendere un semplice cosmetico, Kylie offriva l’accesso alla propria immagine : il volto della fondatrice non accompagnava il marchio, era il marchio. Nel gennaio 2020 Coty completa l’acquisizione del 51 per cento della società di cosmetici della star per 600 milioni di dollari, con Jenner che conserva le restanti quote e il ruolo creativo. La sua influenza, tuttavia, è stata più ampia di qualsiasi dato finanziario.

La conquista della couture

Negli ultimi anni il suo stile cambia tono. Il corpo rimane centrale, ma viene trattato attraverso drappeggi, corsetteria, proporzioni scultoree e riferimenti d’archivio. Non è scomparsa la sensualità di Calabasas: è stata sottoposta alla disciplina dell’atelier. Uno dei passaggi decisivi è stato l’abito bustier in velluto nero Schiaparelli con una gigantesca testa di leone sulla spalla, indossato alla sfilata haute couture del gennaio 2023. L’elemento era interamente artificiale, realizzato in schiuma scolpita a mano e rivestito con una pelliccia ricamata in lana e seta, quindi dipinto a mano per ottenere l’effetto iperrealistico. La collezione Inferno Couture di Daniel Roseberry riprendeva il leone, il leopardo e la lupa incontrati da Dante all’inizio della Divina Commedia.

Al Met Gala dello stesso anno Jenner ha indossato un abito rosso asimmetrico disegnato da Haider Ackermann per Jean Paul Gaultier, completato da un’ampia mantella con interno azzurro. Nel 2024 ha invece scelto un Oscar de la Renta in raso double-face color rosewater, con bustier conico, vita segnata e ampia gonna a tromba. Laura Kim e Fernando Garcia avevano immaginato la silhouette come una statua da giardino, richiamando il racconto di J.G. Ballard che aveva ispirato il dress code dell’edizione. Non più soltanto abiti bodycon, dunque, ma un incontro tra disciplina sartoriale, sensualità californiana e capacità di produrre immediatamente un’immagine virale.

Al Met Gala 2026 Jenner è tornata da Schiaparelli con una dropped ball gown costruita attorno a un bustier rigido in tela da corsetto marrone, lavorato con un effetto sfumato, e a una voluminosa gonna in raso duchesse color burro. L’abito comprendeva oltre duemila sfere ricamate a punto raso, diecimila perle barocche naturali e più di settemila squame di pesce dipinte. Il solo ricamo ha richiesto circa undicimila ore di lavoro. Le sopracciglia decolorate completavano un’immagine estrema, lontanissima dalla ragazza con il bomber e le punte turchesi, ma ancora fondata sullo stesso principio: rendere impossibile distogliere lo sguardo.