Quando le star diventano amiche: i legami più iconici

Le loro vite sono sempre sotto i riflettori, il loro tempo e i loro sorrisi riservati a fan e fotografi. Eppure, anche le star hanno bisogno di dedicare il proprio tempo a rapporti autentici e sinceri. Tra Hollywood e il mondo della musica e della moda, anche nello star system sono sbocciate infatti amicizie forti, legami stretti nati a volte sul set, ma mantenuti nel tempo.
Nella Giornata Internazionale dell'Amicizia, istituita dalle Nazioni Unite nel 2011, queste affinità dell'anima diventano un esempio globale di solidarietà e dialogo tra individui. Dalle inseparabili coppie di socialitè a quelle tra attori e cantanti, le amicizie vip dimostrano che, nonostante fama e pressioni mediatiche, trovare qualcuno di cui fidarsi è importante per chiunque. Ecco alcune delle amicizie più solide e sorprendenti del mondo dello spettacolo, capaci di superare il tempo, le distanze e persino i pettegolezzi.
Ben Affleck e Matt Damon
Ben Affleck e Matt Damon si conoscono da oltre 45 anni. Cresciuti a Cambridge, nel Massachusetts, a poche strade di distanza, si sono incontrati quando erano giovanissimi perché condividevano la stessa passione: diventare attori. La svolta arriva nel 1997 con Will Hunting - Genio ribelle, scritto insieme e premiato con l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Da quel momento le loro carriere si sono sviluppate in modo diverso, ma il rapporto è rimasto intatto. Negli anni i due si sono sostenuti reciprocamente anche nei momenti più difficili e nel 2022 hanno fondato insieme la casa di produzione Artists Equity, dimostrando che la fiducia professionale è rimasta forte quanto quella personale.
Ben Affleck e Matt Damon partecipano alla prima newyorkese di The Rip di Netflix, tenutasi presso l'Alice Tully Hall del Lincoln Center, il 13 gennaio 2026, a New York City - Credits: Getty Images
Selena Gomez e Taylor Swift
La loro amicizia nasce negli anni Duemila, quando Selena usciva con Nick Jonas e Taylor con Joe Jonas dei Jonas Brothers. Se le relazioni finirono, la loro amicizia si rafforzò sempre di più, fino a trasformare il loro rapporto, nel corso degli anni, in un potente esempio di sorellanza, tanto che Selena ha definito Taylor una sorta di "sorella maggiore", una persona a cui chiedere consigli sulla propria carriera e sulla vita privata.
Taylor ha spesso sostenuto Selena nei periodi difficili, mentre Selena ha spesso promosso pubblicamente la musica dell'amica. Le due sembrano insomma volersi sinceramente bene, forse proprio perché unite dalla stessa esperienza di celebrità fin da giovanissime, che le ha portate a sostenersi a vicenda, senza competizione. Più che una amicizia, una sorellanza pop.
Selena Gomez e Taylor Swift partecipano agli MTV Video Music Awards 2023, tenutisi al Prudential Center il 12 settembre 2023 a Newark, nel New Jersey - Credits: Getty Images
Brad Pitt e George Clooney
Qualcuno li definisce gli amici più cool di Hollywood. Brad Pitt e George Clooney si sono avvicinati all'inizio degli anni Duemila grazie alla trilogia di Ocean's Eleven, Ocean's Twelve e Ocean's Thirteen, diventando definitivamente simboli assoluti dello star system americano. La loro amicizia è tipicamente maschile, sviluppata su un rapporto fondato sull'ironia, sugli scherzi e sulla sincerità schietta.
Nel 2024 sono tornati insieme nel film Wolfs, occasione in cui hanno raccontato quanto sia importante per loro avere come amico qualcuno che capisca davvero la pressione della fama mondiale, in grado di comprendere certe dinamiche della celebrità. Anche per loro, almeno in apparenza, la rivalità non esiste, perché in primo piano rimane la sana e sincera comprensione reciproca.
Brad Pitt (a sinistra) e George Clooney partecipano alla prima mondiale di Wolfs, film di Apple Original Films, in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, tenutasi al Palazzo del Cinema il 1° settembre 2024 a Venezia, Italia. Wolfs è disponibile in streaming in tutto il mondo su Apple TV+ dal 27 settembre 2024 - Credits: Getty Images
Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire
Compagni fin dall'epoca delle audizioni, Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire si conoscono da sempre. Si incontrano alla fine degli Anni '80 durante le audizioni per spot pubblicitari e serie TV, quando entrambi cercano di emergere come giovani attori. Entrambi cresciuti a Los Angeles, hanno condiviso esperienze molto simili, lavorando insieme in This Boy's Life e in Il Grande Gatsby.
Oltre il lavoro, poi, tra i due è nato un rapporto di condivisione, dalle serate alle vacanze assieme. La loro è considerata una delle amicizie più durature del cinema americano, fatta di frequentazione, esperienze semplici vissute assieme e ricordi condivisi.
Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire partecipano al ricevimento con cocktail in occasione del 4° Gala annuale di Saint-Tropez della Leonardo DiCaprio Foundation, tenutosi presso il Domaine Bertaud Belieu il 26 luglio 2017 a Saint-Tropez, in Francia - Credits: Getty Images
Victoria Beckham ed Eva Longoria
Victoria Beckham ed Eva Longoria sono molto più che amiche: si considerano famiglia. Il loro legame nasce nel 2007, quando i Beckham si trasferiscono a Los Angeles per un periodo, dopo che David firma uno storico contratto con i LA Galaxy nella Major League Soccer.
A fare da tramite tra Victoria ed Eva è il rapporto tra David Beckham e Tony Parker, allora marito di Eva Longoria; poi negli anni il legame è diventato più stretto, tanto che Eva è stata scelta come madrina di Harper Beckham, la figlia minore di David e Victoria, e nel 2016 Victoria ha disegnato l'abito da sposa dell'amica per il matrimonio con José Bastón, restandole accanto durante tutta la giornata delle nozze. Un rapporto familiare, fatto di risate, confessioni, supporto costante e totale assenza di gelosie professionali.
Eva Longoria e Victoria Beckham partecipano al Global Gift Gala, tenutosi presso il Four Seasons Hotel il 30 novembre 2015 a Londra, in Inghilterra - Credits: Getty Images