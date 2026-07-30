Quando le star diventano amiche: i legami più iconici

Le loro vite sono sempre sotto i riflettori, il loro tempo e i loro sorrisi riservati a fan e fotografi. Eppure, anche le star hanno bisogno di dedicare il proprio tempo a rapporti autentici e sinceri. Tra Hollywood e il mondo della musica e della moda, anche nello star system sono sbocciate infatti amicizie forti, legami stretti nati a volte sul set, ma mantenuti nel tempo.

Nella Giornata Internazionale dell'Amicizia, istituita dalle Nazioni Unite nel 2011, queste affinità dell'anima diventano un esempio globale di solidarietà e dialogo tra individui. Dalle inseparabili coppie di socialitè a quelle tra attori e cantanti, le amicizie vip dimostrano che, nonostante fama e pressioni mediatiche, trovare qualcuno di cui fidarsi è importante per chiunque. Ecco alcune delle amicizie più solide e sorprendenti del mondo dello spettacolo, capaci di superare il tempo, le distanze e persino i pettegolezzi.

Ben Affleck e Matt Damon

Ben Affleck e Matt Damon si conoscono da oltre 45 anni. Cresciuti a Cambridge, nel Massachusetts, a poche strade di distanza, si sono incontrati quando erano giovanissimi perché condividevano la stessa passione: diventare attori. La svolta arriva nel 1997 con Will Hunting - Genio ribelle, scritto insieme e premiato con l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Da quel momento le loro carriere si sono sviluppate in modo diverso, ma il rapporto è rimasto intatto. Negli anni i due si sono sostenuti reciprocamente anche nei momenti più difficili e nel 2022 hanno fondato insieme la casa di produzione Artists Equity, dimostrando che la fiducia professionale è rimasta forte quanto quella personale.