Jennifer Lopez, 5 segreti di bellezza per replicarne il glow

Compie 57 anni, eppure il tempo non sembra essere passato affatto sul suo viso (e sul suo corpo). Del resto, secondo il passaparola in rete, Jennifer Lopez spenderebbe cifre astronomiche per mantenersi in forma, concedendosi ogni genere di trattamento, dalla camera iperbarica per migliorare il tono cutaneo ai facial con le migliori estetiste di Hollywood, senza dimenticare gli allenamenti quotidiani con il personal trainer di fiducia.
Guardandola, in effetti, viene il dubbio che ci sia qualcosa sotto: eppure, come ha raccontato lei stessa nel corso di numerose interviste, il suo aspetto è semplicemente il frutto di esercizio quotidiano, buona alimentazione, sonno di qualità e, naturalmente, una beauty routine che segue da quando era una ragazzina. Secondo la popstar, infatti, iniziare presto a curare la pelle è il vero segreto per mantenerla giovane e in salute a lungo. La sua, oltretutto, è perennemente ambrata e raggiante, come se brillasse di luce propria. Sperando di riuscire a replicare almeno una frazione del suo desideratissimo glow, ecco qui sotto 5 beauty step irrinunciabili per la popstar di Love Don't Cost a Thing.
Deterge la pelle mattina e sera, rimuovendo ogni traccia di make-up
Da vera esperta, J.Lo non va mai a dormire senza aver prima eliminato fondotinta and co. dal viso: la detersione, infatti, è uno step fondamentale della routine di skincare, perché permette non solo di rinfrescare la pelle, ma la prepara anche ai passaggi successivi. Considerato, poi, quanto possa risultare elaborato il suo trucco di scena, è facile comprendere come mai sia fondamentale eliminarlo con cura a fine giornata. Ecco perché la cantante ama ricorrere a un gel delicato per purificare l'epidermide prima di passare a siero e crema.
Tatcha, The Matcha Cleanse; Jennifer Lopez - Credits: Courtesy Press Office; Getty Images
Applica ogni giorno un buon foto protettore
Mai senza SPF, che J.Lo ritiene essere il vero segreto di un viso dall'aspetto giovane. Ama indossare formule leggere ma idratanti, perfette anche come base per il trucco, al quale la diva non rinuncia mai, neppure nei giorni che trascorre lontana da set e palcoscenico.
Jennifer Lopez; Clarins, UV Plus Skin Barrier SPF50+ - Credits: Getty Images; Courtesy Press Office
Usa un solo prodotto per scolpire viso, occhi e labbra
Alla fine degli Anni '90, la star ha raccontato di aver collaborato in più occasioni con il leggendario truccatore Kevyn Aucoin, che l'avrebbe incoraggiata a sperimentare con il suo look. Per donare all'ovale l'aspetto definito e bronzy che ormai è diventato il suo signature look, Lopez ricorre a uno stick con cui ridisegna i contorni non solo del viso, ma anche quelli di labbra e occhi, di cui sottolinea, in particolare, la rima inferiore delle ciglia con l'aiuto di un pennellino sottile, in modo da donare profondità allo sguardo.
Dior, Forever Skin Contour; Jennifer Lopez - Credits: Courtesy Press Office; Getty Images
Per illuminare il viso, ricorre a un correttore riflettente
Il segreto della sua luce non è un classico highlighter, quanto un trick che le è stato suggerito proprio da Aucoin, genio creativo che, ai tempi, si occupava della mise en beauté delle star più importanti. Invece di usare una polvere iridescente, il truccatore ricorreva infatti a un correttore in penna che stendeva in modo strategico nell'angolo interno dell'occhio così come ai lati del naso e delle labbra. Un accorgimento che permette di ottenere un chiaroscuro del tutto naturale.
Jennifer Lopez; Yves Saint Laurent, Touche Éclat - Credits: Getty Images; Courtesy Press Office
Per ultimare il look, stende un fluido dorato su gambe, braccia e décolleté
L'epidermide del corpo è importante quanto quella del viso, ecco perché J.Lo non dimentica mai di idratarsi anche dal collo in giù. Per dare anche all'epidermide del corpo un aspetto sunkissed e radioso, applica prima un trattamento nutriente e poi un fluido arricchito da particelle bronzo, in grado di donare con una sola passata l'effetto di una leggera abbronzatura.
Charlotte Tilbury, Supermodel Body; Jennifer Lopez - Credits: Courtesy Press Office; Getty Images