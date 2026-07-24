Jennifer Lopez, 5 segreti di bellezza per replicarne il glow

Compie 57 anni, eppure il tempo non sembra essere passato affatto sul suo viso (e sul suo corpo). Del resto, secondo il passaparola in rete, Jennifer Lopez spenderebbe cifre astronomiche per mantenersi in forma, concedendosi ogni genere di trattamento, dalla camera iperbarica per migliorare il tono cutaneo ai facial con le migliori estetiste di Hollywood, senza dimenticare gli allenamenti quotidiani con il personal trainer di fiducia.

Guardandola, in effetti, viene il dubbio che ci sia qualcosa sotto: eppure, come ha raccontato lei stessa nel corso di numerose interviste, il suo aspetto è semplicemente il frutto di esercizio quotidiano, buona alimentazione, sonno di qualità e, naturalmente, una beauty routine che segue da quando era una ragazzina. Secondo la popstar, infatti, iniziare presto a curare la pelle è il vero segreto per mantenerla giovane e in salute a lungo. La sua, oltretutto, è perennemente ambrata e raggiante, come se brillasse di luce propria. Sperando di riuscire a replicare almeno una frazione del suo desideratissimo glow, ecco qui sotto 5 beauty step irrinunciabili per la popstar di Love Don't Cost a Thing.

Deterge la pelle mattina e sera, rimuovendo ogni traccia di make-up

Da vera esperta, J.Lo non va mai a dormire senza aver prima eliminato fondotinta and co. dal viso: la detersione, infatti, è uno step fondamentale della routine di skincare, perché permette non solo di rinfrescare la pelle, ma la prepara anche ai passaggi successivi. Considerato, poi, quanto possa risultare elaborato il suo trucco di scena, è facile comprendere come mai sia fondamentale eliminarlo con cura a fine giornata. Ecco perché la cantante ama ricorrere a un gel delicato per purificare l'epidermide prima di passare a siero e crema.