Fragranze senza alcol, da usare anche sotto l'ombrellone

Se fino a poco tempo fa quella delle eau de toilette prive di alcol era una nicchia per pochi, ora sono sempre di più i brand a offrire composizioni che sono prive proprio dell'ingrediente che è alla base della profumeria stessa, perché amplifica le note, le conserva e, permettendogli di evaporare rapidamente, ne esalta l'esperienza olfattiva. In alternativa, si ricorre a basi oleose, dall'effetto meno intenso, oppure acquose, dunque leggere ed eteree, che non lasciano residui sulla pelle. Di recente, però, la scienza cosmetica si è evoluta al punto da aver permesso di creare speciali tecnologie che incapsulano le molecole odorose permettendo alla fragranza di risultare più stabile e persistente.
Perché scegliere una fragranza priva di alcol?
I motivi sono molteplici: prima di tutto le composizioni che non racchiudono questo ingrediente hanno meno probabilità di irritare la pelle e sono dunque più adatte a chi ha un'epidermide particolarmente delicata. Si tratta, inoltre, di formule più stabili quando esposte al caldo e al sole, dunque sicure nel caso vengano indossate in spiaggia proprio perché non risultano fotosensibilizzanti.
Per questo, chi non vuole rinunciare al proprio gesto di bellezza preferito sotto l'ombrellone e, complice il caldo torrido, ha problemi con il classico profumo a base alcolica, non deve fare altro che vaporizzare una delle molte mist alcohol-free ormai disponibili sugli scaffali dei beauty store. Spesso pensate per essere utilizzate anche sulla chioma, sono arricchite da ingredienti idratanti, come l'acido ialuronico.
Per gli amanti delle note più fresche
Il bello delle fragranze senza alcol è che, proprio perché risultano meno intense e persistenti, possono essere vaporizzate liberamente nel corso della giornata, per alleviare la sensazione di caldo intenso. Per un effetto energizzante e rivitalizzante, basta puntare su composizioni verdi e aromatiche, che racchiudono il sentore di neroli, menta e basilico, per esempio, oppure accenti marini, che ricordano proprio la spiaggia.
Acqua Profumata Ribes Scandinavo e Pomodoro del Perù di Officine Universelle Buly, parte della collezione Les Jardins Français, è un profumo a base acquosa che abbina l'aroma solare ed estivo dell’alchechengi a ribes boreale, rosmarino e bergamotto. Find Comfort Feel Seen Body & Hair Mist di Rare Beauty è una bruma idratante dalle note fresche di melone verde e brezza marina, la cui formula leggera e non appiccicosa è arricchita con biotina, niacinamide ed estratti di frutta, per favorire in maniera evidente la salute della pelle e dei capelli. The Ritual of Karma Body Mist di Rituals abbina infine il sentore di fiore di loto e tè bianco, dalle proprietà calmanti, e si può vaporizzare sulla pelle così come sulla chioma.
Da sinistra: Rare Beauty, Find Comfort Body & Hair Mist ; Rituals, The Ritual of Karma Body Mist; Officine Universelle Buly, Acqua Profumata Ribes Scandinavo e Pomodoro del Perù - Courtesy Press Office
Sentori fruttati dall'effetto feel-good
L'estate è il momento perfetto per sfoggiare note golose, ispirate proprio alla frutta di stagione: non solo mettono subito di buonumore, ma lasciano una scia solare e invitante sulla pelle. Per i fan della fragranza creata dal mitico maitre parfumeur, ispirata alla sua stessa infanzia, Kurky Eau Parfumée di Maison Francis Kurkdjian è una reinterpretazione a base d'acqua che regala un sillage avvolgente, confortevole e delicato; adatta anche alle pelli sensibili, come l'originale abbina un accordo tutti-frutti al sentore di muschio e vaniglia.
Les Ô Juicy Hair Body Mists Ô Oui di Lancôme è pura euforia, perché abbina una rosa frizzante e moderna a litchi, lampone e vaniglia, che creano un melange goloso e invitante. Hair & Body Mist Cherry di Gisou è invece una mist con acido ialuronico, peptidi e acqua di miele Mirsalehi che idrata, rinfresca e profuma delicatamente corpo e capelli, con note di ciliegia succosa, lampone fresco e caramello gourmand.
Da sinistra: Lancôme, Les Ô Juicy Hair Body Mists Ô Oui; Gisou, Hair & Body Mist Cherry; Maison Francis Kurkdjian, Kurky Eau Parfumée - Courtesy Press Office
Un tocco goloso, anche in spiaggia
Chi ama il sentore avvolgente e confortante delle fragranze ispirate alla pasticceria e desidera profumare come un gateau persino sotto l'ombrellone, può puntare su combinazioni ispirate proprio a dolci dell'estate, dal gelato al sorbetto. Hair & Body Mist Salty Pistachio di Valentino Beauty, per esempio, è una mist per corpo e capelli che evoca la cremosità di un gelato al pistacchio salato, mescolando note di bergamotto, panna montata e accordo di pistacchio salato.
Scent-Me Body and Hair Mist di Darling è invece una mist ultra-fine che profuma delicatamente pelle e capelli grazie alla fragranza ispirata all'estate italiana, che mescola note di arancia, gelsomino, latte di mandorla e vaniglia.
Da sinistra: Valentino Beauty, Hair & Body Mist Salty Pistachio; Darling, Scent-Me Body and Hair Mist - Courtesy Press Office