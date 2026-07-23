Fragranze senza alcol, da usare anche sotto l'ombrellone

Se fino a poco tempo fa quella delle eau de toilette prive di alcol era una nicchia per pochi, ora sono sempre di più i brand a offrire composizioni che sono prive proprio dell'ingrediente che è alla base della profumeria stessa, perché amplifica le note, le conserva e, permettendogli di evaporare rapidamente, ne esalta l'esperienza olfattiva. In alternativa, si ricorre a basi oleose, dall'effetto meno intenso, oppure acquose, dunque leggere ed eteree, che non lasciano residui sulla pelle. Di recente, però, la scienza cosmetica si è evoluta al punto da aver permesso di creare speciali tecnologie che incapsulano le molecole odorose permettendo alla fragranza di risultare più stabile e persistente.

Perché scegliere una fragranza priva di alcol?

I motivi sono molteplici: prima di tutto le composizioni che non racchiudono questo ingrediente hanno meno probabilità di irritare la pelle e sono dunque più adatte a chi ha un'epidermide particolarmente delicata. Si tratta, inoltre, di formule più stabili quando esposte al caldo e al sole, dunque sicure nel caso vengano indossate in spiaggia proprio perché non risultano fotosensibilizzanti.

Per questo, chi non vuole rinunciare al proprio gesto di bellezza preferito sotto l'ombrellone e, complice il caldo torrido, ha problemi con il classico profumo a base alcolica, non deve fare altro che vaporizzare una delle molte mist alcohol-free ormai disponibili sugli scaffali dei beauty store. Spesso pensate per essere utilizzate anche sulla chioma, sono arricchite da ingredienti idratanti, come l'acido ialuronico.