Nail mania, ecco perché il rosso corallo è la nuance passepartout perfetta per l'estate 

Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
In estate le estremità sono più che mai sotto i riflettori, motivo per cui ci vuole più tempo del solito affinché risultino sempre in ordine e curate, tra sedute dall'estetista e ritocchi casalinghi. Se c'è chi ama sbizzarrirsi mescolando tonalità diverse e sperimentando decorazioni elaborate quanto eccentriche, altri preferiscono puntare invece su una sola sfumatura, che deve essere versatile ed elegante, adatta alla bella stagione, quando i bordeaux e i rubino più scuri vanno in stand by, lasciando il posto a tonalità più pop e vibranti.
Tra queste, il corallo è di sicuro il colore giusto da abbinare agli outfit estivi: dona un tocco raffinato senza risultare mai troppo vistoso o eccentrico e poi, mescolando rosso e arancione, è perfetto anche per mettere in risalto l'abbronzatura, motivo per cui è la scelta più azzeccata per la manicure da maggio a settembre.
Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
A chi sta bene: mani e piedi in pendant
Anche se sta bene su tutte le pelli, dalle più pallide a quelle più ricche di melanina, questo particolare punto di rosso ispirato alla creatura marina diffusa anche nel Mediterraneo dà il suo meglio sulle pelli abbronzate. Chi ama giocare con lo smalto sa bene che alcune tonalità possono 'spegnere' la carnagione, arrivando a dare persino un aspetto un po' malaticcio, come nel caso del beige e del giallo, mentre ci sono nuance che non stanno bene con tutto, finendo per risultare un po' stonate.
Motivo per cui il rosso corallo è un vero problem solver sia per le mani che per i piedi e permette di risolvere il dilemma della nail cure estiva, che deve essere luminosa ma anche versatile, specialmente se si ha in programma di indossarla in vacanza per più giorni, senza possibilità di cambiare tinta. Per un ricercato effetto matchy-matchy.
Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Getty Images
Rosso corallo, come portarlo sulle mani
Per quanto riguarda in particolare la forma delle unghie delle mani, a meno che non si desideri un effetto molto scenografico - da vere vamp con artigli XL - l'opzione migliore è quella di ricorrere a lunghezze da corte a medie, più semplici da ritoccare e sistemare nel caso si sia in viaggio: basterà portare con sé nel beauty case smalto, lima e un flaconcino di solvente per essere sicuri di poter rimediare tempestivamente nel caso in cui, durante le vacanze, dovessero spezzarsi o la vernice dovesse sollevarsi.
Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Manicure rosso corallo, come farla durare
Naturalmente, l'opzione che garantisce una maggiore tenuta è il ricorso al gel o allo smalto semipermanente che, per loro natura, rimangono impeccabili fino a un mese. Se si ha in programma di trascorrere qualche settimana di vacanza fuori casa, dunque, si tratta della scelta più azzeccata per avere mani e piedi sempre impeccabili.
Se, invece, si predilige la vernice classica, è bene sapere che portare le unghie corte estenderà la durata della manicure rendendola meno esposta a eventuali attriti; stendere il topo coat, inoltre, è fondamentale perché il colore si mantenga brillante, più a lungo possibile. Dato che con il caldo si è poi più inclini a lavare le mani, seccandone la pelle, è bene ricordarsi di applicare sempre una crema idratante e l'apposto olio per le cuticole, in modo che abbiano sempre un aspetto morbido e curato.
Credits: Launchmetrics.com/Spotlight