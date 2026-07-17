Nail mania, ecco perché il rosso corallo è la nuance passepartout perfetta per l'estate 

In estate le estremità sono più che mai sotto i riflettori, motivo per cui ci vuole più tempo del solito affinché risultino sempre in ordine e curate, tra sedute dall'estetista e ritocchi casalinghi. Se c'è chi ama sbizzarrirsi mescolando tonalità diverse e sperimentando decorazioni elaborate quanto eccentriche, altri preferiscono puntare invece su una sola sfumatura, che deve essere versatile ed elegante, adatta alla bella stagione, quando i bordeaux e i rubino più scuri vanno in stand by, lasciando il posto a tonalità più pop e vibranti.

Tra queste, il corallo è di sicuro il colore giusto da abbinare agli outfit estivi: dona un tocco raffinato senza risultare mai troppo vistoso o eccentrico e poi, mescolando rosso e arancione, è perfetto anche per mettere in risalto l'abbronzatura, motivo per cui è la scelta più azzeccata per la manicure da maggio a settembre.