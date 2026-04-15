Summer skin, come ricrearla con il trucco

beauty 15 aprile 2026

Per mimare l’effetto dell’abbronzatura sulla pelle bastano polveri e creme ultra leggere dai toni ambrati e luminosi

Di Valentina Bottoni

Nei mesi in cui il sole sparisce tra le nuvole e la pelle sembra inevitabilmente spegnersi è proprio sul trucco sunkissed che si può fare affidamento per restituire vitalità all’incarnato: un uso sapiente di bronzer e blush dalle sfumature terracotta, pesca e biscotto, infatti, permette di ricreare l’effetto di una giornata di sole sul viso, senza alcun bisogno di esporsi agli UV. Il colorito risulta subito più caldo e vitale e le gote sono leggermente arrossate: un beauty look che piace molto a Hailey Bieber, che lo sfoggia spesso e volentieri, dal tappeto rosso ai social.

Hailey Bieber - Credits Getty Images

Nelle immagini che posta online, così come negli scatti dei paparazzi, la founder di Rhode sembra perennemente di ritorno da una vacanza ai tropici (e forse è davvero così, senza contare che vive a Los Angeles). Il sole le illumina il volto dando all’epidermide una sfumatura calda e leggermente dorata, proprio come quella che si ottiene dopo aver trascorso qualche giorno al mare. Non è un trucco iperdefinito, che cesella i tratti a colpi di contouring ma, al contrario, appare molto naturale; in più è semplice da ricreare, come mostra lei stessa nei brevi tutorial che posta regolarmente sui suoi canali social, dove applica i prodotti in punta di dita, sfumandoli con cura finché non sembrano fondersi con l’incarnato.

Immagine tratta dal profilo Instagram di Hailey Bieber

Abbronzatura prêt-à-porter Il bronzer è un vero must-have per creare l’effetto pelle baciata dal sole. A differenza dei prodotti che scolpiscono il viso, dal sottotono freddo e grigio necessario, appunto, per creare l’illusione di un’ombra, la terra mima l’effetto dei raggi grazie a sfumature aranciate e rossastre, ma anche più rosate, da scegliere in base al proprio incarnato. Per stenderla, occorre dotarsi di un pennello a ventaglio, se si desidera un risultato naturale, oppure dalle setole più dense che, raccogliendo più pigmento, donano maggiore intensità. Da notare, però, che i prodotti di ultima generazione hanno texture innovative, spesso a metà tra polvere e crema, e sono facili da sfumare e dunque a prova di errore visto che consentono di essere stratificate in modo progressivo fino a ottenere il risultato desiderato, senza rischiare antiestetici accumuli.

Immagine tratta dal profilo Instagram di Hailey Bieber

Per un effetto intenso ma naturale, Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer di Charlotte Tilburyè arricchito con acido ialuronico e ha una texture leggera e modulabile, cream-to-powder, che si fonde con la pelle, illuminandola. Laguna Bronzing Powder di Nars, invece, è una polvere priva di talco arricchita da pigmenti setosi che donano un immediato effetto bonne mine. Soleil Bronzing Powder di Tom Ford è invece un bronzer setoso dalla formula modulabile e dal finish morbido come cashmere.

Da sinistra: Charlotte Tilbury, Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer; Nars, Laguna Bronzing Powder; Tom Ford, Soleil Bronzing Powder - Courtesy Press Office

Per un gesto due in uno, che permette oltretutto di velocizzare il trucco, si può poi ricorrere ai bronzer-mosaico, che combinano più shade: perfetti in vacanza, nel caso il sole scurisca la pelle e ci sia bisogno di una sfumatura più intensa rispetto a quella abituale, se contengano anche toni più rosati sono perfetti da declinare all over, incluse palpebre e guance. Soleil Parfait di Westman Atelier, per esempio,ha una formula cream-to-powder che combina due tonalità che permettono di ricreare il calore e l’intensità dei raggi sulla pelle. Glow Harmony di RVB Lab, invece, è una palette viso che racchiude tutto il necessario per scaldare e illuminare viso e décolleté grazie a pigmenti leggeri e modulabili, da usare da soli oppure mixati per ravvivare l’incarnato. Prisme Libre Bronzing Powder di Givenchy, infine, è una polvere abbronzante finissima che racchiude quattro tonalità per scaldare, scolpire e illuminare.

Da sinistra: Westman Atelier, Soleil Parfait; Givenchy, Prisme Libre Bronzing Powder; RVB Lab, Glow Harmony - Courtesy Press Office

Un tocco di blush effetto seta Hailey insegna: per ottenere il perfetto trucco sunkissed è d’obbligo colorare anche le guance con sfumature rosa e arancio che ricordano le sfumature del tramonto e donano freschezza al viso, come dopo un pomeriggio in riva al mare. Le formule più nuove ricordano il velluto e si sfumano in un istante, perché racchiudono speciali pigmenti dall’effetto soft focus. Touch Blush di Prada, per esempio, sembra una crema ma, a contatto con le dita, si trasforma in una polvere dall’effetto nuvola, depositando un velo di colore luminoso e naturale. Anche Play Daze di Benefit è un blush leggero, dall’effetto blurring, che racchiude microsfere in polvere che contribuiscono a donare alla pelle un tocco di colore diffuso e naturale. Blush Filter di Huda Beauty, infine, è un blush liquido con microsfere satinate che si sfumano facilmente donando alle guance un aspetto levigato e radioso.