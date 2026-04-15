Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
beauty15 aprile 2026

Summer skin, come ricrearla con il trucco

Per mimare l’effetto dell’abbronzatura sulla pelle bastano polveri e creme ultra leggere dai toni ambrati e luminosi
Condividi:

Di Valentina Bottoni

Nei mesi in cui il sole sparisce tra le nuvole e la pelle sembra inevitabilmente spegnersi è proprio sul trucco sunkissed che si può fare affidamento per restituire vitalità all’incarnato: un uso sapiente di bronzer e blush dalle sfumature terracotta, pesca e biscotto, infatti, permette di ricreare l’effetto di una giornata di sole sul viso, senza alcun bisogno di esporsi agli UV. Il colorito risulta subito più caldo e vitale e le gote sono leggermente arrossate: un beauty look che piace molto a Hailey Bieber, che lo sfoggia spesso e volentieri, dal tappeto rosso ai social.

Hailey Bieber - Credits Getty Images
Hailey Bieber - Credits Getty Images

Nelle immagini che posta online, così come negli scatti dei paparazzi, la founder di Rhode sembra perennemente di ritorno da una vacanza ai tropici (e forse è davvero così, senza contare che vive a Los Angeles). Il sole le illumina il volto dando all’epidermide una sfumatura calda e leggermente dorata, proprio come quella che si ottiene dopo aver trascorso qualche giorno al mare. Non è un trucco iperdefinito, che cesella i tratti a colpi di contouring ma, al contrario, appare molto naturale; in più è semplice da ricreare, come mostra lei stessa nei brevi tutorial che posta regolarmente sui suoi canali social, dove applica i prodotti in punta di dita, sfumandoli con cura finché non sembrano fondersi con l’incarnato.

Immagine tratta dal profilo Instagram di Hailey Bieber
Immagine tratta dal profilo Instagram di Hailey Bieber

Abbronzatura prêt-à-porter

Il bronzer è un vero must-have per creare l’effetto pelle baciata dal sole. A differenza dei prodotti che scolpiscono il viso, dal sottotono freddo e grigio necessario, appunto, per creare l’illusione di un’ombra, la terra mima l’effetto dei raggi grazie a sfumature aranciate e rossastre, ma anche più rosate, da scegliere in base al proprio incarnato.

Per stenderla, occorre dotarsi di un pennello a ventaglio, se si desidera un risultato naturale, oppure dalle setole più dense che, raccogliendo più pigmento, donano maggiore intensità. Da notare, però, che i prodotti di ultima generazione hanno texture innovative, spesso a metà tra polvere e crema, e sono facili da sfumare e dunque a prova di errore visto che consentono di essere stratificate in modo progressivo fino a ottenere il risultato desiderato, senza rischiare antiestetici accumuli.

Immagine tratta dal profilo Instagram di Hailey Bieber
Immagine tratta dal profilo Instagram di Hailey Bieber

Per un effetto intenso ma naturale, Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer di Charlotte Tilburyè arricchito con acido ialuronico e ha una texture leggera e modulabile, cream-to-powder, che si fonde con la pelle, illuminandola. Laguna Bronzing Powder di Nars, invece, è una polvere priva di talco arricchita da pigmenti setosi che donano un immediato effetto bonne mine. Soleil Bronzing Powder di Tom Ford è invece un bronzer setoso dalla formula modulabile e dal finish morbido come cashmere.

Da sinistra: Charlotte Tilbury, Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer; Nars, Laguna Bronzing Powder; Tom Ford, Soleil Bronzing Powder - Courtesy Press Office
Da sinistra: Charlotte Tilbury, Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer; Nars, Laguna Bronzing Powder; Tom Ford, Soleil Bronzing Powder - Courtesy Press Office

Per un gesto due in uno, che permette oltretutto di velocizzare il trucco, si può poi ricorrere ai bronzer-mosaico, che combinano più shade: perfetti in vacanza, nel caso il sole scurisca la pelle e ci sia bisogno di una sfumatura più intensa rispetto a quella abituale, se contengano anche toni più rosati sono perfetti da declinare all over, incluse palpebre e guance. Soleil Parfait di Westman Atelier, per esempio,ha una formula cream-to-powder che combina due tonalità che permettono di ricreare il calore e l’intensità dei raggi sulla pelle.

Glow Harmony di RVB Lab, invece, è una palette viso che racchiude tutto il necessario per scaldare e illuminare viso e décolleté grazie a pigmenti leggeri e modulabili, da usare da soli oppure mixati per ravvivare l’incarnato. Prisme Libre Bronzing Powder di Givenchy, infine, è una polvere abbronzante finissima che racchiude quattro tonalità per scaldare, scolpire e illuminare.

Da sinistra: Westman Atelier, Soleil Parfait; Givenchy, Prisme Libre Bronzing Powder; RVB Lab, Glow Harmony - Courtesy Press Office
Da sinistra: Westman Atelier, Soleil Parfait; Givenchy, Prisme Libre Bronzing Powder; RVB Lab, Glow Harmony - Courtesy Press Office

Un tocco di blush effetto seta

Hailey insegna: per ottenere il perfetto trucco sunkissed è d’obbligo colorare anche le guance con sfumature rosa e arancio che ricordano le sfumature del tramonto e donano freschezza al viso, come dopo un pomeriggio in riva al mare. Le formule più nuove ricordano il velluto e si sfumano in un istante, perché racchiudono speciali pigmenti dall’effetto soft focus.

Touch Blush di Prada, per esempio, sembra una crema ma, a contatto con le dita, si trasforma in una polvere dall’effetto nuvola, depositando un velo di colore luminoso e naturale. Anche Play Daze di Benefit è un blush leggero, dall’effetto blurring, che racchiude microsfere in polvere che contribuiscono a donare alla pelle un tocco di colore diffuso e naturale. Blush Filter di Huda Beauty, infine, è un blush liquido con microsfere satinate che si sfumano facilmente donando alle guance un aspetto levigato e radioso.

Da sinistra: Huda Beauty, Blush Filter; Benefit, Play Daze Blush; Prada, Touch Blush - Courtesy Press Office
Da sinistra: Huda Beauty, Blush Filter; Benefit, Play Daze Blush; Prada, Touch Blush - Courtesy Press Office

Leggi anche:

Skin longevity, l’approccio alla skincare che mette al centro la salute della pelle

Trattamenti da fare a casa per contrastare la cellulite in vista dell’estate

Contenuti consigliati