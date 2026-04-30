Brow-care, come prendersi cura delle sopracciglia in 4 step

Dopo le forme sottilissime degli anni Duemila e in tempi più recenti l'ossessione opposta, per arcate molto fluffy, à la Cara Delevingne, negli ultimi tempi si assiste alla rivalutazione di uno stile decisamente più naturale. Prendersi cura delle sopracciglia è sempre un must ma, invece di 'tormentarle' con un'epilazione eccessiva o la sovrapposizione di strati di matite colorate e brow-gel, necessari per accentuarne forma e spessore, ora l'obiettivo è dare loro un aspetto ordinato rispettandone però la silhouette, senza farle apparire perfette a tutti i costi. Eliminare i peletti in eccesso, riempire i vuoti e curare la pelle di quest'area delicata del viso sono i passaggi fondamentali della brow-care fai da te.

Step 1, calibrare la pinzetta

Anche se il revival dello stile Y2K ha riportato in auge la moda delle sopracciglia sottili, tutti ormai sanno che depilarle eccessivamente può avere effetti irreversibile perché i peli potrebbero non ricrescere più. Motivo per cui chi le ha sfoltite molto ora incoraggia gli altri a non fare lo stesso errore. La pinzetta, dunque, dovrebbe essere utilizzata solo per rimuovere giusto i peli in eccesso, senza alterare la forma naturale delle arcate che, piuttosto, può essere 'aggiustata' con l'aiuto di una forbicina nel caso risulti indisciplinata in alcuni punti.

Step 2, riempire i vuoti con la matita

Chi presenta aree poco omogenee e non desidera ricorrere a soluzioni come il microblading, tatuaggio semipermanente che disegna i peli mancanti uno ad uno, oppure al microshading, dall'effetto meno grafico e più sfumato, può puntare invece sulla classica matita, alleata ideale per dare intensità e pienezza in modo naturale. L'importante è individuare, in primis, la tonalità giusta, che si deve avvicinare il più possibile alla propria colorazione naturale, e poi il formato più adatto, dato che esistono prodotti dalla mina sottile o più spessa e angolata, così come penne di precisione che permettono di riempire i vuoti in modo iper-realistico.

Mighty Fine Brow Pen di Benefit, per esempio, ha una tripla punta che permette di imitare l'aspetto dei peli naturali per un look pieno e definito che dura a lungo, senza sbavature. Brow Wiz di Anastasia Beverly Hills è una matita retrattile e ultra-sottile che definisce e riempie le zone rade da sfumare con l'aiuto dell'apposito scovolino, per un effetto naturale e discreto. Anche Full Eye Brow Pencil di Pupa Milano è una matita automatica dalla punta triangolare che garantisce una coprenza modulabile, ottenuta anche grazie allo speciale applicatore kabuki incorporato.