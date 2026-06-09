I rooftop più belli d’Italia dove fare l’aperitivo quest'estate

Aria dal Tivoli Palazzo Gaddi - Credits: Courtesy Press Office
L'estate italiana si misura dall'altezza dei suoi brindisi sui rooftop più scenografici. Con l'arrivo della bella stagione, l'aperitivo punta in alto, letteralmente. Tetti e terrazze delle principali città si trasformano in salotti a cielo aperto dove la cultura della miscelazione incontra panorami mozzafiato. Da Milano a Palermo, ecco i palcoscenici ideali per una nuova narrazione urbana, fatta di signature cocktail, DJ set e atmosfere sofisticate.
Milano
Torre Fondazione Prada
Il sesto piano di Fondazione Prada ospita la nuova stagione di Torre Sunset, un format in cui ogni mercoledì lo skyline milanese si trasforma nello sfondo di un appuntamento in cui la musica si intreccia alla mixology d'autore. L'esperienza comincia già dall’arrivo, quando si entra nell'ascensore panoramico Accent-sœur, mentre l'intervento sonoro di Jean-Luc Godard basato su Histoire(s) du cinéma accompagna la salita.
Etereo Casa Brera
Situato all'ottavo piano del luxury hotel Casa Brera, questo skybar e restaurant offre una prospettiva sui tetti del quartiere più bohemien di Milano, sul Duomo e sullo skyline più moderno. Per la stagione viene proposta "The Art of Aperitivo", una drink list curata dal team di bartender dell'hotel che rende omaggio ai quartieri della città attraverso tredici creazioni, incluse quattro opzioni analcoliche, concepite come un viaggio sensoriale da Piazzetta Bossi ai luoghi meno noti del capoluogo.
Piscina Casa Brera - Credits: Courtesy Press Office
Ceresio 7
Un punto di riferimento ormai iconico per chi cerca un'atmosfera cosmopolita nel cuore della città. Al settimo piano dello storico edificio Enel, questa oasi urbana unisce la presenza di due piscine a una vista a 360 gradi, proponendo un ambiente dal respiro internazionale dove la qualità dei drink si sposa con il design contemporaneo.
Piscina Ceresio 7 - Credits: Courtesy Press Office
Terrazza Gallia
Al settimo piano dell'Excelsior Hotel Gallia, dopo il successo dell’Urban chalet per le Olimpiadi Invernali, debutta il Summer Club, un progetto che anima l'estate milanese con DJ set live dal martedì al giovedì. La proposta unisce una nuova drink list estiva firmata da Andrea Griggion alla prestigiosa collaborazione con la Maison de Champagne Veuve Clicquot. Ad accompagnare i cocktail, una selezione di pizze gourmet realizzate su tre diverse basi: romana, bio e mais.
Terrazza Duomo 21
Situato al primo piano dello storico palazzo liberty affacciato direttamente su Piazza del Duomo, questo lounge bar gestito da Glamore Group rappresenta un punto d'incontro iconico per la vita notturna milanese. Il cocktail bar, guidato da esperti bartender, focalizza la propria offerta su grandi classici e twist minimali realizzati con ingredienti freschi e arricchiti da essenze profumate, pensati per unire l'estetica cromatica a un preciso viaggio olfattivo e gustativo. All'interno, gli ambienti caratterizzati da alti soffitti, affreschi d'epoca e arredi di design contemporaneo offrono un'atmosfera vibrante e raffinata, dove la miscelazione d'autore si accompagna a una selezione di vini ricercati e champagne blasonati fino a tarda notte.
Roma
Il Bellini Bar di Gigi Rigolatto
Progettata dall'architetto Hugo Toro con inserti in travertino e marmo giallo di Siena, questa terrazza celebra l'epoca d'oro del viaggio. Il fulcro dell'aperitivo al tramonto è il Bellini di Gigi, reinterpretato con pesca, yogurt e Franciacorta. La carta dei cocktail si ispira alla Dolce Vita con creazioni come Abbronzatissima, a base di Tequila e jalapeno, e Bello e Impossibile, che unisce la vodka di Altamura al Cordusio Aperitivo e Moscato d'Asti.
La Terrazza - Bulgari Hotel
Al settimo piano della struttura, questo spazio domina la capitale con una vista che spazia da San Pietro a Villa Medici, fino a Trinità dei Monti e al Gianicolo. Aperta dalle 18 a mezzanotte, la terrazza propone una drink list ricercata e una selezione di bites d'eccellenza, tra cui ostriche Gillardeau e carpaccio di spigola, il tutto scandito da una programmazione di DJ set con artisti nazionali e internazionali.
La Terrazza – Bulgari Hotel - Credits: Courtesy Press Office
SEEN by Oliver - Anantara Palazzo Naiadi
In Piazza della Repubblica, una delle terrazze più ampie della città si estende su 900 metri quadrati, arricchita da una piscina a sfioro con vista che va dal Vittoriano a Santa Maria Maggiore. Il concept firmato dallo Chef Olivier da Costa unisce glamour e cultura della miscelazione a una proposta di sushi bar e specialità brasiliane, creando un ambiente ideale per l'aperitivo moderno della capitale.
Anantara Palazzo Naiadi - Credits: Courtesy Press Office
Cielo Terrace - Hotel de la Ville
In cima alla scalinata di Piazza di Spagna, questo rooftop bar offre un panorama a 180 gradi sul centro storico di Roma. L'esperienza si focalizza su cocktail d'autore ideati per essere degustati insieme ai celebri cicchetti firmati dallo chef Fulvio Pierangelini, che reinterpretano la tradizione culinaria italiana in chiave contemporanea.
Hotel de la Ville - Credits: Courtesy Press Office
The Roof - The Rome Edition
A breve distanza da via Veneto, l'ultimo piano dell'hotel ospita una terrazza sofisticata con piscina in travertino e vista sul Pantheon e sulla Fontana dell'Acqua Paola. I cocktail, curati dal Bar Operation Manager Riccardo Di Dio Masa, interpretano i sentori dell'estate e accompagnano una proposta gastronomica incentrata sulla cucina alla griglia.
The Roof, The Rome Edition - Credits: Courtesy Press Office
Firenze
Grand Hotel Minerva
In un palazzo del Milletrecento, questa lounge bar con piscina rappresenta un'eccezione nel panorama fiorentino. Aperto dalla mattina alla sera per cocktail e aperitivi, il rooftop consente di sorseggiare bollicine o drink rinfrescanti mentre il sole tramonta e la cupola del Duomo si tinge di rosa.
Grand Hotel Minerva - Credits: Courtesy Press Office
Aria dal Tivoli Palazzo Gaddi
Questo cocktail bar, guidato da una mixology ricercata e da un'importante selezione di champagne e distillati, domina il centro storico con una vista a 360 gradi che include il Duomo di Brunelleschi e Piazza della Signoria. Attivo dal tramonto, accompagna i drink con i crudi di mare della Versilia e con gli sfizi firmati dalla chef stellata Iside de Cesare.
Venezia
Rooftop Terrace Aman Venice
All'interno di Palazzo Papadopoli, sul Canal Grande, l'hotel accoglie gli ospiti al The Bar, situato al primo piano nobile con vista sui giardini, per poi estendere l'esperienza alla terrazza panoramica sul tetto con vista totale sulla Serenissima. Il capo barman Antonio Ferrara propone una lista di cocktail ispirata a Lord Byron e custodisce la più vasta selezione di gin della città, servita insieme alla versione contemporanea dei classici cicchetti veneziani.
Ca' Sagredo Rooftop Bar
All'ultimo piano di un'antica dimora nobile del XV secolo, affacciata direttamente sul Canal Grande, questa terrazza celebra la stagione estiva candidandosi tra i posti più suggestivi per l'aperitivo. Divenuta celebre anche per aver ospitato le imponenti installazioni dell'artista Lorenzo Quinn, la location accoglie gli ospiti dal tramonto al calar della sera con una rinomata selezione di cocktail d'autore e sfiziose proposte gastronomiche.
Ca' Sagredo Rooftop Bar - Credits: Courtesy Press Office
Settimo Cielo
Costruita nel 1930 al settimo piano dell'Hotel Bauer Palazzo, questa struttura detiene il primato di terrazza più alta della città. Dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte lo spazio si trasforma in un suggestivo lounge bar sospeso sulla Laguna, offrendo una vista mozzafiato su monumenti iconici come la Basilica di San Marco, il Palazzo Ducale e la Chiesa di Santa Maria della Salute, ideali da contemplare durante un aperitivo o un dopocena.
Qui, invece, vi suggeriamo alcuni dei bacari storici di Venezia.
Napoli
Bidder Bar e Terrazza Efeso - Grand Hotel Parker’s
Al sesto piano dello storico cinque stelle lusso a Chiaia, il Bidder Bar propone un aperitivo ispirato al mondo di James Bond con vista sul Golfo. Salendo al settimo piano, la Terrazza Efeso ospita il pop-up de L'Antiquario, celebre speakeasy partenopeo inserito nella classifica dei The World's 50 Best Bars, dove la miscelazione viene celebrata come una vera e propria forma d'arte visiva.
Sky Lounge - Grand Hotel Vesuvio
Situata sul lungomare, a breve distanza da Castel dell'Ovo, questa terrazza si caratterizza per l'arredo total white e le pareti a vetri. La proposta di miscelazione spazia dai grandi classici internazionali a creazioni inedite, accompagnate da finger food dolci e salati, all'interno di un contesto elegante che ospita anche il celebre ristorante dedicato a Enrico Caruso.
Vista Skybar & Dining Lounge - Credits: Courtesy Press Office
Palermo
Seven Restaurant - Hotel Ambasciatori
All'ultimo piano della struttura, la terrazza Ruggero II offre uno skyline completo che svela le cupole di Casa Professa, del Palazzo dei Normanni, della Cattedrale e il Teatro Massimo. L'aperitivo si concentra su signature drink del territorio come il Venturo, uno spritz arricchito con liquore al rosmarino, limone siciliano, camomilla blu e crusta di sale, abbinato a creazioni di pasticceria raffinata.
Politeama Roof
Al decimo piano del Politeama Hotel, questo spazio contemporaneo si affaccia direttamente sull'omonimo Teatro Garibaldi e sulle vie principali del centro. Caratterizzato da un'atmosfera informale ma curata, è il punto di ritrovo per una miscelazione moderna che vede protagonista il Panormus, cocktail a base di gin, tè matcha, zucchero panela e soda allo yuzu.
Politeama Roof - Credits: Courtesy Press Office