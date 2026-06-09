I rooftop più belli d’Italia dove fare l’aperitivo quest'estate

Situato all'ottavo piano del luxury hotel Casa Brera, questo skybar e restaurant offre una prospettiva sui tetti del quartiere più bohemien di Milano, sul Duomo e sullo skyline più moderno. Per la stagione viene proposta "The Art of Aperitivo", una drink list curata dal team di bartender dell'hotel che rende omaggio ai quartieri della città attraverso tredici creazioni, incluse quattro opzioni analcoliche, concepite come un viaggio sensoriale da Piazzetta Bossi ai luoghi meno noti del capoluogo.

L'estate italiana si misura dall'altezza dei suoi brindisi sui rooftop più scenografici. Con l'arrivo della bella stagione, l'aperitivo punta in alto, letteralmente. Tetti e terrazze delle principali città si trasformano in salotti a cielo aperto dove la cultura della miscelazione incontra panorami mozzafiato. Da Milano a Palermo, ecco i palcoscenici ideali per una nuova narrazione urbana, fatta di signature cocktail, DJ set e atmosfere sofisticate.

Terrazza Gallia

Al settimo piano dell'Excelsior Hotel Gallia, dopo il successo dell’Urban chalet per le Olimpiadi Invernali, debutta il Summer Club, un progetto che anima l'estate milanese con DJ set live dal martedì al giovedì. La proposta unisce una nuova drink list estiva firmata da Andrea Griggion alla prestigiosa collaborazione con la Maison de Champagne Veuve Clicquot. Ad accompagnare i cocktail, una selezione di pizze gourmet realizzate su tre diverse basi: romana, bio e mais.

Terrazza Duomo 21

Situato al primo piano dello storico palazzo liberty affacciato direttamente su Piazza del Duomo, questo lounge bar gestito da Glamore Group rappresenta un punto d'incontro iconico per la vita notturna milanese. Il cocktail bar, guidato da esperti bartender, focalizza la propria offerta su grandi classici e twist minimali realizzati con ingredienti freschi e arricchiti da essenze profumate, pensati per unire l'estetica cromatica a un preciso viaggio olfattivo e gustativo. All'interno, gli ambienti caratterizzati da alti soffitti, affreschi d'epoca e arredi di design contemporaneo offrono un'atmosfera vibrante e raffinata, dove la miscelazione d'autore si accompagna a una selezione di vini ricercati e champagne blasonati fino a tarda notte.

Roma

Il Bellini Bar di Gigi Rigolatto

Progettata dall'architetto Hugo Toro con inserti in travertino e marmo giallo di Siena, questa terrazza celebra l'epoca d'oro del viaggio. Il fulcro dell'aperitivo al tramonto è il Bellini di Gigi, reinterpretato con pesca, yogurt e Franciacorta. La carta dei cocktail si ispira alla Dolce Vita con creazioni come Abbronzatissima, a base di Tequila e jalapeno, e Bello e Impossibile, che unisce la vodka di Altamura al Cordusio Aperitivo e Moscato d'Asti.

La Terrazza - Bulgari Hotel

Al settimo piano della struttura, questo spazio domina la capitale con una vista che spazia da San Pietro a Villa Medici, fino a Trinità dei Monti e al Gianicolo. Aperta dalle 18 a mezzanotte, la terrazza propone una drink list ricercata e una selezione di bites d'eccellenza, tra cui ostriche Gillardeau e carpaccio di spigola, il tutto scandito da una programmazione di DJ set con artisti nazionali e internazionali.