Olimpiadi invernali 2026: gelati, merende e dolci olimpici da provare a Milano

Gallia Urban Chalet - Courtesy Press Office

Assistere alle gare di Milano Cortina 2026 concedendosi una pausa pomeridiana fatta di prelibatezze, per sentirsi un po’ in montagna, un po’ al centro dei Giochi.

Così come i ristoranti propongono menù e iniziative ad hoc e i cocktail bar si sbizzarriscono con après ski, rivisitazioni e nuovi drink, anche hotel, gelaterie e pasticcerie costruiscono proposte pensate per accompagnare le giornate tra gare, eventi e passeggiate in città. Nasce così una mappa di merende e dessert che raccontano l’inverno e lo spirito olimpico attraverso il linguaggio del gusto.

Merende gourmet

Al Four Seasons Hotel Milano, l’Arctic Lodge trasforma gli spazi dell’ex convento di via Gesù in un rifugio urbano immersivo. Qui prende forma l’Arctic Merenda, disponibile ogni giorno dalle 12:00 alle 21:30 su prenotazione o ticket d’ingresso. L’esperienza ruota attorno alla fonduta, proposta in versione salata con formaggio di malga, crostini e pinzimonio oppure dolce con cioccolato Criollo 75%. A seguire arriva un’alzatina con bites salati e una selezione di pasticceria mignon che include madeleine al cioccolato, tartellette alla nocciola IGP, choux al caramello salato e macaron alla fragola.

L’Excelsior Hotel Gallia celebra lo spirito invernale trasformando la Terrazza Gallia in un Urban Chalet. Al settimo piano, con vista sui giochi di luce della Stazione Centrale e lo skyline milanese, per tutto febbraio e marzo sarà possibile concedersi una pausa tra cioccolata calda, strudel e fonduta, disponibili ogni giorno insieme al menù Mountain Flavors firmato dallo chef Vincenzo Lebano. L’esperienza gastronomica si accompagna a una mostra fotografica dedicata alla grande nevicata del 1985, che restituisce una Milano sospesa e silenziosa attraverso gli scatti di Virgilio Carnisio, trasformando l’hotel in un racconto immersivo tra memoria e gusto.