lifestyle 06 marzo 2026

Dai tulipani di Keukenhof al Chelsea Flower Show, dai giardini della Loira al festival di Madeira: guida ai festival floreali più spettacolari d’Europa nel 2026

Di Claudia Ricifari

I tulipani sono in piena fioritura al Keukenhof, il più grande giardino di fiori e tulipani del mondo, il 6 aprile 2020 a Lisse, nei Paesi Bassi - Credits: Getty Images

La primavera, fin dal suo significato etimologico, significa inizio, un ritorno dello splendore. Un risveglio della natura che è possibile ammirare in tutta la sua spettacolarità. Sono tanti, infatti, i festival, le mostre e gli eventi dedicati ai fiori, che fino all’arrivo dell’estate trasformano castelli, piazze medievali e paesaggi naturali in grandi laboratori tra arte e cultura botanica. Dai tulipani che colorano le campagne olandesi – e non solo - ai giardini sperimentali della Valle della Loira, dalle installazioni urbane della Catalogna alle parate floreali di Madeira: un calendario di appuntamenti internazionali che attirano viaggiatori, fotografi e appassionati. Alcuni celebrano la ricerca paesaggistica contemporanea, altri custodiscono tradizioni locali secolari; tutti raccontano il rapporto tra natura, cultura e progetto del paesaggio. Ecco quali sono i festival dei fiori e le mostre floreali più interessanti da visitare in primavera nel 2026. Festival Internazionale dei Giardini di Chaumont-sur-Loire Tra i castelli che punteggiano la Valle della Loira, Château de Chaumont-sur-Loire vanta una posizione privilegiata: le sue torri dominano il fiume da quasi cinque secoli e dal 1992 fanno da cornice a uno degli appuntamenti più importanti del paesaggismo contemporaneo. Dal 22 aprile al 1° novembre 2026 il castello accoglie il Festival Internazionale dei Giardini, una rassegna che da 24 anni riunisce paesaggisti, designer e progettisti provenienti da tutto il mondo. I giardini temporanei creati per il festival non sono pensati come installazioni effimere, ma come progetti che evolvono durante l’intera stagione, seguendo i ritmi naturali delle piante e della crescita vegetale. Accanto ai giardini sperimentali si estende il Prés du Goualoup, un’area di oltre dieci ettari che ospita installazioni permanenti ispirate alle grandi civiltà del giardino: Giappone, Cina, Corea e Gran Bretagna dialogano attraverso paesaggi progettati da architetti e artisti internazionali come Yu Kongjiang, Wang Shu, Shodo Suzuki e Chris Drury. La visita è completata da importanti collezioni botaniche, tra cui l’arca delle rose antiche, archi di gelsomino stellato e raccolte dedicate a clematidi, dalie, peonie e astri.

International Garden Festival - Credits: Getty Images

Chelsea Flower Show, Londra Il Chelsea Flower Show resta il punto di riferimento mondiale per il design del giardino. Organizzato dalla Royal Horticultural Society dal 1913, la manifestazione si svolge ogni maggio nei giardini del Royal Hospital Chelsea e rappresenta un importante osservatorio sulle tendenze del paesaggismo internazionale. L’edizione 2026 è in programma dal 19 al 23 maggio e, come da tradizione, si apre con la Private View del lunedì, una giornata riservata a ospiti selezionati e membri della famiglia reale (Kate Middleton è una delle presenze più assidue). Ogni anno oltre 170 mila visitatori arrivano a Londra per scoprire le installazioni più innovative del settore. Cuore della manifestazione è il Great Pavilion, uno spazio espositivo di tre ettari che riunisce alcune delle specie botaniche più rare e preziose. Attorno a questa grande serra si sviluppano diverse categorie di giardini: gli Show Gardens, vere opere di architettura del paesaggio che anticipano le tendenze del settore; gli Artisan Gardens, dedicati alle tecniche tradizionali; i Balcony and Container Gardens, pensati per spazi urbani ridotti; e gli All About Plants Gardens, focalizzati su singole specie vegetali. Il Chelsea Flower Show è anche un evento mondano, con ristoranti temporanei e menù stagionali firmati da chef come Skye Gyngell, che trasformano la visita in un’esperienza gastronomica oltre che botanica.

I visitatori osservano le rose allo stand espositivo di David Austin al Chelsea Flower Show il 24 maggio 2023 a Londra, in Inghilterra - Credits: Getty Images

Keukenhof Tulip Festival, Paesi Bassi Nel panorama dei festival floreali europei, Keukenhof è sicuramente tra i più spettacolari. Situato a Lisse, nel cuore della regione olandese dei bulbi, questo parco di circa 30 ettari ospita ogni primavera milioni di tulipani, narcisi e giacinti. Il Keukenhof Tulip Festival 2026 si svolge dal 19 marzo al 10 maggio. Il momento più suggestivo cade generalmente a metà aprile, quando le fioriture raggiungono il massimo splendore e il parco si trasforma in una distesa di colori che richiama visitatori da tutto il mondo. Tra i simboli più riconoscibili del parco ci sono il mulino a vento storico e le grandi serre che ospitano collezioni botaniche stagionali. Keukenhof è pensato come un’esperienza accessibile a pubblici diversi: famiglie, appassionati di giardinaggio e fotografi che cercano i paesaggi più iconici della primavera olandese. La stagione dei tulipani ad Amsterdam prosegue poi con il Festival dei tulipani di aprile, che porta installazioni floreali in diversi quartieri della città.

I tulipani sono in piena fioritura al Keukenhof, il più grande giardino di fiori e tulipani del mondo, il 6 aprile 2020 a Lisse, nei Netherlands - Credits: Getty Images

Tulipanomania al Parco Giardino Sigurtà Restando su uno dei fiori più amati della primavera, in Italia, c’è Tulipanomania, il festival del Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio, uno dei più celebri d’Europa. Il parco riapre per la stagione il 7 marzo 2026, inaugurando la fioritura di oltre un milione di tulipani distribuiti lungo viali, aiuole e specchi d’acqua all’interno di un’area verde di sessanta ettari. Accanto ai tulipani, la primavera porta nel parco narcisi, muscari, giacinti e forsizie, creando un mosaico di colori e profumi che attira ogni anno centinaia di migliaia di visitatori. Nel 2025, per esempio, gli ingressi hanno superato quota 450 mila. Non solo: Tulipanomania è stato premiato nel 2022 come miglior festival di tulipani del mondo e nel 2024 con il World Tulip Innovation Award, riconoscimenti che confermano l’importanza del progetto anche sul piano internazionale.

Tulipanomania al Parco Giardino Sigurtà - Credits: Courtesy Press Office

Floralia Brussels, il parco fiorito del castello di Groot-Bijgaarden Alle porte di Bruxelles, il Castello di Groot-Bijgaarden apre ogni primavera il suo parco privato per la manifestazione Floralia Brussels, una delle mostre floreali più scenografiche del Belgio. La 22ª edizione si svolgerà dal 3 aprile al 3 maggio 2026 e offrirà un percorso tra più di un milione di bulbi piantati nel parco: tulipani, narcisi e giacinti disegnano tappeti floreali sotto alberi secolari e lungo i viali della proprietà. Tra le installazioni più fotografate spiccano il cuore di tulipani rossi e il labirinto floreale multicolore. Il festival rispetta il ritmo naturale delle fioriture, con varietà precoci, intermedie e tardive che garantiscono un panorama sempre diverso nel corso della stagione. Uno dei momenti più suggestivi è la Venetian Parade, una sfilata in costume veneziano che attraversa il parco e introduce una dimensione teatrale nella visita, trasformando la mostra floreale in una vera esperienza scenografica.

Kasteel Groot Bijgaarden, Floralia Brussels - Credits: Courtesy Press Office

Temps de Flors, Girona Nel mese di maggio il centro medievale di Girona, a nord di Barcellona, si trasforma in un grande giardino urbano grazie a Temps de Flors, uno dei festival floreali più originali della Spagna. L’edizione 2026 si terrà dal 9 al 17 maggio e coinvolgerà il quartiere storico del Barri Vell, dove cortili, monumenti e spazi pubblici vengono trasformati in installazioni artistiche realizzate con fiori e materiali naturali. Tra i luoghi più suggestivi del percorso figurano il Passeig Arqueològic, i Jardins de la Francesa e la chiesa di Santa Llúcia. Durante il festival molti cortili privati normalmente chiusi al pubblico aprono le porte ai visitatori, offrendo una prospettiva inedita sull’architettura storica della città. Nato nel 1954 come concorso provinciale di composizioni floreali, l’evento è cresciuto progressivamente grazie al coinvolgimento della cittadinanza e delle associazioni culturali locali, diventando oggi uno dei principali appuntamenti culturali della Catalogna.

Passeig Arqueològic - Credits: Courtesy Press Office

Madeira Flower Festival Il Madeira Flower Festival, in programma dal 30 aprile al 24 maggio 2026, è uno degli eventi più celebrati dell’arcipelago portoghese. Nato per celebrare la straordinaria biodiversità dell’isola, il festival combina tradizione popolare, parate e installazioni floreali. Durante le settimane della manifestazione, le strade di Funchal vengono decorate con tappeti di petali e composizioni artistiche realizzate da artisti locali. Il momento più atteso è la Grande Parata, una sfilata di carri e danzatori in costumi interamente decorati con fiori che attraversa la città al ritmo della musica tradizionale. Particolarmente significativa è anche la cerimonia del Muro della Speranza, in cui i bambini depongono fiori su una parete simbolica dedicata alla pace e alla solidarietà.

Madeira Flower Festival - Credits: Courtesy Press Office

Festival Internazionale dei Fiori Selvatici di Bohinj Nel cuore del Parco Nazionale del Triglav, nelle Alpi Giulie slovene, il Festival Internazionale dei Fiori Selvatici di Bohinj celebra la biodiversità alpina con un programma che coinvolge i villaggi della valle. Giunto alla 20ª edizione, il festival valorizza una delle aree botanicamente più ricche d’Europa, dove crescono oltre mille specie vegetali, tra cui numerose endemiche. L’evento rende omaggio all’Iris di Bohinj, simbolo ufficiale della manifestazione. Il programma include escursioni botaniche guidate, laboratori di fotografia naturalistica e illustrazione botanica, incontri dedicati alle erbe medicinali e dimostrazioni di apicoltura tradizionale. I ristoranti locali partecipano con speciali menù floreali che utilizzano piante selvatiche commestibili, miele ed erbe alpine.

Festival Internazionale dei Fiori Selvatici di Bohinj - Credits: Courtesy Press Office

Blühendes Barock, Ludwigsburg Tra le residenze barocche più spettacolari della Germania, il palazzo di Ludwigsburg ospita ogni anno il Blühendes Barock, un grande parco ornamentale che inaugura la stagione primaverile con installazioni e fioriture scenografiche. La stagione 2026 si apre il 20 marzo con il tema “Magico incanto delle fioriture”. I visitatori possono attraversare un percorso floreale che dall’ingresso principale conduce al giardino sud e poi al giardino orientale, dove si trova il celebre Giardino delle Fiabe, uno degli elementi più caratteristici del parco. Tra marzo e giugno si alternano composizioni floreali, sculture di sabbia e installazioni artistiche. Il calendario prevede eventi come la Parata dei cappelli fioriti del 22 marzo, il concorso “Splendore dei fiori e arte della tavola” e la creazione dal vivo di un grande mandala naturale realizzato con materiali vegetali.

Blühendes Barock - Credits: Courtesy Press Office

Soffio di Primavera, Villa Necchi Campiglio Anche Milano ha il suo appuntamento dedicato ai giardini. Soffio di Primavera, organizzato dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, torna per la tredicesima edizione il 7 e 8 marzo 2026 negli spazi di Villa Necchi Campiglio. La manifestazione è una mostra mercato che riunisce trenta vivaisti selezionati, con piante e fioriture tipiche della fine dell’inverno e dell’inizio della primavera: ellebori, primule, viole, ciclamini, camelie e ciliegi da fiore. Tra le novità dell’edizione 2026 compare anche una collezione di oltre cento varietà di tuberi di dalie. Accanto alla vendita di piante e attrezzature per il giardinaggio, il programma propone incontri culturali, laboratori di composizione floreale e workshop dedicati alla cura dei giardini urbani. Tra gli appuntamenti più particolari una lezione-concerto che attraversa le “primavere” della storia della musica, da Vivaldi a Stravinskij fino ai Beatles, esplorando il tema del risveglio della natura attraverso il linguaggio musicale.

Soffio di Primavera a Villa Necchi © FAI - Credits: Courtesy Press Office