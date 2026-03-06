La collezione si intitola The Sphinx , riferimento alla creatura mitologica egizia nota per la sua natura enigmatica. Il titolo nasce da una spilla disegnata da Alberto Giacometti per Elsa Schiaparelli negli anni Trenta e diventa il punto di partenza di una riflessione più ampia sul rapporto tra passato e presente della maison.

Per il direttore creativo della casa fondata da Elsa Schiaparelli , il dialogo tra couture e ready-to-wear rimane centrale. Dopo aver stabilito l'haute couture al Petit Palais , la maison costruisce qui il suo linguaggio quotidiano. L’idea, spiega Roseberry, è quella di far evolvere la couture verso territori sempre più elevati, mentre il prêt-à-porter approfondisce il vocabolario estetico sviluppato nelle ultime stagioni, strato dopo strato, senza perdere quella dimensione speciale che caratteristica del marchio.

Il ritorno al Carrousel du Louvre non è casuale. Per la sfilata Schiaparelli Autunno-Inverno 2026-2027 alla Paris Fashion Week Daniel Roseberry riporta la maison in uno spazio che per anni ha rappresentato il cuore operativo delle passerelle parigine. Un luogo carico di memoria, dove il prêt-à-porter incontra la storia recente della moda.

Schiaparelli FW26-27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

L’artigianato couture applicato al prêt-à-porter

La maestria tecnica è il filo conduttore dell’intera sfilata. Molte lavorazioni derivano direttamente dal vocabolario della couture, ma vengono tradotte su materiali e silhouette pensati per l’uso quotidiano.Tra gli elementi più evidenti emerge l’escargot cut, un taglio spiraliforme che ispira il drappeggio di pantaloni e giacche, creando movimenti fluidi attorno al corpo. La stessa logica si ritrova negli abiti in plissé laminato, dove una pellicola trasparente applicata sulla seta produce un effetto liquido e avvolgente.

E poi quello che il direttore creativo definisce impossible knitwear, una maglieria che rielabora i tradizionali maglioni Aran a trecce. Pannelli di tulle trasparente vengono sovrapposti alla struttura della maglia, generando un volume che sembra sospeso sul corpo. Il risultato è una costruzione visivamente leggera ma tecnicamente complessa.

E poi i trompe-l’œil: guaine aderenti che sembrano pelle ma sono realizzate in lana e seta stampata. Un inganno visivo che diventa un dispositivo estetico coerente con l’eredità surrealista della maison.