Beckham, gli auguri a Brooklyn dopo mesi di tensioni. Il gesto social che riaccende la speranza
David e Victoria Beckham fanno gli auguri al figlio maggiore nel giorno del suo compleanno. Un messaggio semplice che arriva però dopo mesi di distanza, dichiarazioni pubbliche e tensioni familiari che hanno fatto discutere la stampa internazionale
Di Giuditta Avellina
David Beckham, Brooklyn Beckham, Victoria Beckham e Kate Moss partecipano alla sfilata Dior Homme Menswear Autunno/Inverno 2020-2021 - Credits Getty Images
Nel mondo delle celebrity anche un gesto minimo può diventare un messaggio. E quando il cognome è Beckham, basta una foto d’infanzia pubblicata sui social per riaccendere l’attenzione globale. È quello che è accaduto il 4 marzo, quando David e Victoria Beckham hanno fatto gli auguri al figlio Brooklyn, che ha compiuto 27 anni. I messaggi sono comparsi nelle storie dei due genitori, accompagnati da immagini di quando era bambino e da parole affettuose. Un gesto semplice, ma molto osservato: arriva infatti dopo mesi di distanza e tensioni familiari che hanno alimentato il racconto mediatico attorno a una delle famiglie più iconiche della cultura pop contemporanea.
A condividere per primo l’augurio è stato David Beckham, che nelle sue stories ha pubblicato una fotografia di Brooklyn da piccolo scrivendo: “Happy birthday Bust. We love you.” Un messaggio diretto e affettuoso, accompagnato dal soprannome con cui il padre ha sempre chiamato il primogenito. Poco dopo anche Victoria Beckham ha scelto di celebrare il figlio nelle stories, condividendo un’immagine di famiglia e scrivendo: “Happy birthday Brooklyn… I love you so much.” Una fotografia d’archivio, poche parole, ma un gesto pubblico che per chi segue da mesi le vicende della famiglia Beckham appare come un piccolo, ma significativo segnale. L’augurio arriva infatti dopo un periodo di forte distanza tra Brooklyn e il resto della famiglia, diventato negli ultimi mesi uno dei casi più commentati della celebrity culture internazionale.
Immagini tratte dalle storie dei profili Instagram di David e Victoria Beckham
I mesi della frattura
Le tensioni tra Brooklyn Beckham e i genitori non sono nate improvvisamente. Negli ultimi mesi il rapporto sarebbe arrivato addirittura a un punto di rottura formale: secondo diverse ricostruzioni della stampa internazionale, Brooklyn avrebbe fatto recapitare ai genitori una lettera legale chiedendo di non essere più contattato direttamente e di gestire eventuali comunicazioni solo tramite avvocati. Nella richiesta sarebbe stato incluso anche l’invito a non interagire con i suoi contenuti sui social, evitando like, tag o menzioni pubbliche. Le prime crepe nel rapporto familiare, però, risalgono già a qualche anno fa. Molti osservatori collocano l’inizio della distanza nel periodo del matrimonio con l’attrice Nicola Peltz, celebrato nel 2022 in Florida con una cerimonia da copertina.
Da allora diversi media internazionali hanno raccontato di incomprensioni tra la famiglia Beckham e quella dei Peltz. Uno degli episodi più citati riguarda la scelta di Nicola Peltz di non indossare un abito firmato da Victoria Beckham nel giorno delle nozze, dettaglio che secondo molti avrebbe segnato l’inizio di un rapporto complicato. Negli ultimi mesi la distanza si è resa ancora più evidente. Brooklyn, che vive stabilmente negli Stati Uniti con la moglie, ha progressivamente ridotto le apparizioni pubbliche con i genitori e con i fratelli Romeo e Cruz, preferendo raccontare sui social la propria vita e i suoi progetti lontano dal Regno Unito.
Una separazione che, nel tempo, ha alimentato il racconto mediatico di una vera e propria frattura.
David Beckham e Victoria Beckham posano con il trofeo insieme a Cruz Beckham e Romeo Beckham dopo aver vinto il campionato al termine della finale della Audi 2025 MLS Cup - Credits Getty Images
Il gesto che potrebbe riaprire il dialogo
Nel frattempo David e Victoria Beckham hanno continuato a mostrarsi uniti insieme con gli altri figli, tra eventi mondani, sfilate e nuovi progetti professionali. L’immagine della famiglia è rimasta quella che il pubblico conosce da anni: glamour, compatta e profondamente radicata nella cultura pop contemporanea.
Proprio per questo il messaggio di compleanno rivolto a Brooklyn assume oggi un valore particolare. Non è soltanto un gesto affettuoso, ma un segnale pubblico che potrebbe indicare la volontà di riaprire un dialogo dopo mesi di distanza. Per ora Brooklyn non ha risposto pubblicamente agli auguri. Ma nel linguaggio delle celebrity, dove ogni post è osservato e interpretato, anche una semplice foto d’infanzia può diventare il primo passo verso una possibile riconciliazione.
Brooklyn Peltz Beckham e Nicola Peltz Beckham al Cloud23 Launch Party al Bar Marmont, 2024 - Credits Getty Images