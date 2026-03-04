Beckham, gli auguri a Brooklyn dopo mesi di tensioni. Il gesto social che riaccende la speranza

David Beckham, Brooklyn Beckham, Victoria Beckham e Kate Moss partecipano alla sfilata Dior Homme Menswear Autunno/Inverno 2020-2021 - Credits Getty Images

Nel mondo delle celebrity anche un gesto minimo può diventare un messaggio. E quando il cognome è Beckham, basta una foto d’infanzia pubblicata sui social per riaccendere l’attenzione globale. È quello che è accaduto il 4 marzo, quando David e Victoria Beckham hanno fatto gli auguri al figlio Brooklyn, che ha compiuto 27 anni. I messaggi sono comparsi nelle storie dei due genitori, accompagnati da immagini di quando era bambino e da parole affettuose. Un gesto semplice, ma molto osservato: arriva infatti dopo mesi di distanza e tensioni familiari che hanno alimentato il racconto mediatico attorno a una delle famiglie più iconiche della cultura pop contemporanea.

A condividere per primo l’augurio è stato David Beckham, che nelle sue stories ha pubblicato una fotografia di Brooklyn da piccolo scrivendo: “Happy birthday Bust. We love you.” Un messaggio diretto e affettuoso, accompagnato dal soprannome con cui il padre ha sempre chiamato il primogenito. Poco dopo anche Victoria Beckham ha scelto di celebrare il figlio nelle stories, condividendo un’immagine di famiglia e scrivendo: “Happy birthday Brooklyn… I love you so much.” Una fotografia d’archivio, poche parole, ma un gesto pubblico che per chi segue da mesi le vicende della famiglia Beckham appare come un piccolo, ma significativo segnale. L’augurio arriva infatti dopo un periodo di forte distanza tra Brooklyn e il resto della famiglia, diventato negli ultimi mesi uno dei casi più commentati della celebrity culture internazionale.