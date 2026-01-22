La saga Beckham continua: ora Brooklyn potrebbe scrivere un libro-verità
Dopo che il primogenito di David e Victoria ha rotto il silenzio spiegando perché ha deciso di rompere definitivamente i rapporti con la famiglia, escono le prime indiscrezioni sulle prossime mosse del ragazzo. Intanto David ha risposto al figlio
Condividi:
Di Simona Peverelli
Brooklyn Beckham, David Beckham e Victoria Beckham arrivano ai Fashion Awards 2018, in collaborazione con Swarovski, alla Royal Albert Hall il 10 dicembre 2018 a Londra, Inghilterra - Credits: Getty Images
Lo sfogo di Brooklyn Beckham contro la sua famiglia ha aperto il vaso di Pandora. Il 26enne figlio di David e Victoria, dopo aver spiegato in un lungo post sui social le ragioni della rottura con i genitori, ora potrebbe fare altre rivelazioni, scatenando una vera guerra che ha già visto scendere il campo i rispettivi legali. Al momento l’ex Posh Spice non ha ancora risposto pubblicamente, mentre l’ex calciatore, durante un’intervista dedicata al ruolo dei social media e al loro impatto sulle nuove generazioni, sembra aver lanciato un messaggio al figlio: “Fanno degli errori, ma ai figli è permesso sbagliare. È così che imparano”.
E mentre i social si scatenano rilanciando in rete vecchi video e ironizzando con centinaia di meme sul ballo “inappropriato” di Victoria alle nozze di Brooklyn, le indiscrezioni su un progetto che da tempo era nel cassetto dell’editore del ragazzo si fanno sempre più insistenti.
In arrivo un libro-verità?
Il figlio ribelle adesso ricorda a molti il principe Harry, di cui sarebbe amico e con il quale senza dubbio condivide la storia della fuga dal nido materno insieme con la moglie americana. E come il secondogenito di re Carlo, ora Brooklyn Beckham potrebbe decidere di pubblicare qualcosa che rimanga ai posteri e che non svanisca nei mille rivoli dei social. Un libro-verità in cui raccontare tutti i dettagli di una faida familiare di cui, come ha detto, si sente una vittima.
Secondo una fonte citata dalla stampa britannica, infatti, questa sarebbe la prima volta che sta prendendo seriamente in considerazione l'idea di raccontare la sua versione dei fatti, per chiarire a tutti le idee, stanco che sia gli altri a scrivere di lui.
Brooklyn Beckham partecipa alla grande inaugurazione di Gymkhana Las Vegas all’ARIA Resort & Casino, presentata da American Express e Resy, il 16 gennaio 2026 a Las Vegas, Nevada - Credits: Getty Images
Le dichiarazioni degli “ex”
A supportare Brooklyn e la consorte Nicola Peltz appena scoppiata la bufera era stata Rebecca Loos, ex assistente personale di David Beckham e sua presunta amante, che aveva detto: "Mi sono sempre sentita molto dispiaciuta per sua moglie, perché so fin troppo bene come possono essere. La verità viene sempre a galla".
Solo poche ore dopo, era intervenuta l’hairstylist di Hollywood Justin Anderson, puntando il dito contro la moglie di Brooklyn. Il racconto dell’ex parrucchiere della giovane attrice è stato impietoso, il ritratto di una celebrità poco limpida “una delle peggiori con cui abbia mai lavorato” mentre la famiglia Beckham sarebbe “più unita che mai”. Secondo Anderson Peltz avrebbe avuto atteggiamenti poco professionali durante la loro collaborazione.
Brooklyn Beckham e Nicola Peltz visitano il Louvre Abu Dhabi, punto di riferimento architettonico e artistico di Abu Dhabi, in vista della gara di Formula 1 di questo fine settimana al circuito di Yas Marina, il 7 dicembre 2024 ad Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti - Credits: Getty Images
I vecchi video di famiglia
E se tra i principali argomenti della discordia c’è stata la sovraeposizione dei figli dell’ex calciatore e della ex Posh Spice, la volontà di voler controllare la narrazione delle loro vite e l’intento di minare il matrimonio con Nicola Peltz, sui social sono stati rilanciati vecchi video che per gli appassionati alla saga possono essere utili per leggere la vicenda e trovare qualche spiegazione in più.
C'è quello in cui, durante un photocall, Victoria posa davanti ai flash prendendo spazio davanti al figlio, accompagnato da una Nicola Peltz visibilmente infastidita. O quello in cui Vicky e la nuora ballano assieme sulla spiaggia al tramonto, un momento di apparente serenità che adesso assume contorni completamente diversi. E molti si aspettano che adesso escano le immagini di quel ballo “inappropriato” di Victoria al matrimonio del figlio con Brooklyn, uno degli episodi citati dal primogenito Beckham nel suo sfogo che è diventato un simbolo di un vero dramma di famiglia.
Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si avventurano tra le sabbie di Abu Dhabi con un safari nel deserto, aggiungendo emozione alla loro fuga romantica, il 7 dicembre 2024 ad Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti - Credits: Getty Images