La saga Beckham continua: ora Brooklyn potrebbe scrivere un libro-verità

Brooklyn Beckham, David Beckham e Victoria Beckham arrivano ai Fashion Awards 2018, in collaborazione con Swarovski, alla Royal Albert Hall il 10 dicembre 2018 a Londra, Inghilterra - Credits: Getty Images

Lo sfogo di Brooklyn Beckham contro la sua famiglia ha aperto il vaso di Pandora. Il 26enne figlio di David e Victoria, dopo aver spiegato in un lungo post sui social le ragioni della rottura con i genitori, ora potrebbe fare altre rivelazioni, scatenando una vera guerra che ha già visto scendere il campo i rispettivi legali. Al momento l’ex Posh Spice non ha ancora risposto pubblicamente, mentre l’ex calciatore, durante un’intervista dedicata al ruolo dei social media e al loro impatto sulle nuove generazioni, sembra aver lanciato un messaggio al figlio: “Fanno degli errori, ma ai figli è permesso sbagliare. È così che imparano”.

E mentre i social si scatenano rilanciando in rete vecchi video e ironizzando con centinaia di meme sul ballo “inappropriato” di Victoria alle nozze di Brooklyn, le indiscrezioni su un progetto che da tempo era nel cassetto dell’editore del ragazzo si fanno sempre più insistenti.

In arrivo un libro-verità?

Il figlio ribelle adesso ricorda a molti il principe Harry, di cui sarebbe amico e con il quale senza dubbio condivide la storia della fuga dal nido materno insieme con la moglie americana. E come il secondogenito di re Carlo, ora Brooklyn Beckham potrebbe decidere di pubblicare qualcosa che rimanga ai posteri e che non svanisca nei mille rivoli dei social. Un libro-verità in cui raccontare tutti i dettagli di una faida familiare di cui, come ha detto, si sente una vittima.

Secondo una fonte citata dalla stampa britannica, infatti, questa sarebbe la prima volta che sta prendendo seriamente in considerazione l'idea di raccontare la sua versione dei fatti, per chiarire a tutti le idee, stanco che sia gli altri a scrivere di lui.