Milano Fashion Week FW26-27, Giorgio Armani apre nuovi orizzonti tra luce, velluti e profondità di grigio
Alla guida creativa del brand Silvana Armani firma una collezione che amplia il vocabolario della maison: il greige lascia spazio a una costellazione di grigi stratificati, velluti opalescenti e cristalli calibrati. Una stagione di continuità e visione, chiusa dall’omaggio musicale di Mina al fondatore
Condividi:
Di Giuditta Avellina
Non è facile sfilare dopo un’assenza che è presenza ovunque. L’Autunno-Inverno 2026/27 di Giorgio Armani entra in scena con questa consapevolezza: è la prima vera collezione di prêt-à-porter donna senza Giorgio Armani dopo il defilé dello scorso settembre, all’indomani della scomparsa dello stilista che fino all’ultimo aveva messo mano alla sfilata tributo alla sua carriera. La passerella non cerca effetti di rottura. Al contrario, si muove con una compostezza quasi rituale. A firmarla è Silvana Armani, già alla guida dell’haute couture parigina e ora al timone del prêt-à-porter donna. Il nuovo corso era stato inaugurato nei mesi scorsi sul fronte maschile da Leo Dell’Orco. Poi il duo si è messo alla prova con Emporio Armani. Milano è il punto in cui il passaggio si rende visibile, definitivo.
Nuovi orizzonti dopo la scomparsa del Re
Il titolo, Nuovi Orizzonti, non promette rivoluzioni, ma indica un avanzamento, e questa è forse la chiave più lucida della collezione: nessuna cesura spettacolare, ma un ampliamento calibrato del linguaggio, continuità come atto di coraggio. Non una stagione di prova, ma una stagione di consolidamento dell'idea che il sistema Armani, tra proporzioni, sottrazione, controllo della luce, sia più forte del singolo gesto creativo. La prima trasformazione è cromatica. Il greige, cifra iconica e quasi filosofica della maison, lascia spazio a una costellazione di grigi più profondi, più strutturati, più urbani. Perla, fumo, ferro, antracite costruiscono una stratificazione tonale che non è solo colore, ma atmosfera. Accanto, il bordeaux si impone come nuovo nero emotivo, compatto e sensuale. Il blu si accende in vibrazioni opalescenti, quasi liquide, attraversando la sera con un bagliore controllato. Il bianco lattiginoso schiarisce senza interrompere l’armonia: è una palette che non seduce con l’effetto, ma con la densità.
Giorgio Armani FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
La materia è il vero centro narrativo
Il velluto domina, ma non come citazione nostalgica. È velluto che respira, che scivola, che si piega senza irrigidirsi, assorbe la luce e la restituisce in riflessi calibrati, attraversato da cristalli applicati con una precisione quasi invisibile. Non c’è mai eccesso, ma è piuttosto un bagliore che non invade, ma vibra. Attorno al velluto, la ricerca tessile resta fedele all’approccio Armani: lane alleggerite, flanelle impalpabili, cashmere morbidi, crêpe che seguono il corpo senza imprigionarlo. I ricami emergono come rilievi discreti, tridimensionali, parte della trama e non sovrastruttura e le opalescenze nascono da lavorazioni cangianti che trasformano il colore in movimento, come se il tessuto avesse memoria della luce. La silhouette non tradisce l’architettura storica della maison: giacche morbide ma definite, cappotti avvolgenti, pantaloni fluidi, lunghezze che allungano la figura. La rigidità cede il passo alla scorrevolezza, la costruzione si alleggerisce e il corpo non viene disciplinato, viene accompagnato.
Giorgio Armani FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Il finale amplifica la dimensione emotiva della sfilata
Sulle note di “A costo di morire”, interpretata da Mina, cover del brano del 2011 di Fausto Leali reinterpretato per l’occasione, la passerella si chiude in una sospensione quasi cinematografica: non è un omaggio nostalgico, ma un dialogo tra generazioni, tra voce e visione. E allora il senso di questa stagione diventa chiaro: non è la ricerca di un nuovo volto, ma la conferma di un carattere. La moda di Armani non è mai stata rumore ma misura, disciplina, luce trattenuta. Quando l’ultima uscita scompare nel backstage, resta una sensazione precisa: non stiamo assistendo a una fine, ma a una continuità che cambia pelle senza perdere anima. Perché lo stile, quando è davvero tale, non muore ma si trasforma. E continua a camminare, con passo fermo, nel silenzio pieno e indimenticabile dell'eredità dell'unico suo indimenticato Re.
Giorgio Armani FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight