Non è facile sfilare dopo un’assenza che è presenza ovunque. L’Autunno-Inverno 2026/27 di Giorgio Armani entra in scena con questa consapevolezza: è la prima vera collezione di prêt-à-porter donna senza Giorgio Armani dopo il defilé dello scorso settembre, all’indomani della scomparsa dello stilista che fino all’ultimo aveva messo mano alla sfilata tributo alla sua carriera. La passerella non cerca effetti di rottura. Al contrario, si muove con una compostezza quasi rituale. A firmarla è Silvana Armani, già alla guida dell’haute couture parigina e ora al timone del prêt-à-porter donna. Il nuovo corso era stato inaugurato nei mesi scorsi sul fronte maschile da Leo Dell’Orco. Poi il duo si è messo alla prova con Emporio Armani. Milano è il punto in cui il passaggio si rende visibile, definitivo.

Nuovi orizzonti dopo la scomparsa del Re

Il titolo, Nuovi Orizzonti, non promette rivoluzioni, ma indica un avanzamento, e questa è forse la chiave più lucida della collezione: nessuna cesura spettacolare, ma un ampliamento calibrato del linguaggio, continuità come atto di coraggio. Non una stagione di prova, ma una stagione di consolidamento dell'idea che il sistema Armani, tra proporzioni, sottrazione, controllo della luce, sia più forte del singolo gesto creativo. La prima trasformazione è cromatica. Il greige, cifra iconica e quasi filosofica della maison, lascia spazio a una costellazione di grigi più profondi, più strutturati, più urbani. Perla, fumo, ferro, antracite costruiscono una stratificazione tonale che non è solo colore, ma atmosfera. Accanto, il bordeaux si impone come nuovo nero emotivo, compatto e sensuale. Il blu si accende in vibrazioni opalescenti, quasi liquide, attraversando la sera con un bagliore controllato. Il bianco lattiginoso schiarisce senza interrompere l’armonia: è una palette che non seduce con l’effetto, ma con la densità.