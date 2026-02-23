Milano Fashion Week FW26/27: il calendario delle sfilate tra debutti, grandi ritorni e Olimpiadi

Laura Biagiotti FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Milano si prepara a una delle settimane della moda più dense degli ultimi anni. Dal 24 febbraio al 2 marzo la città ospita le collezioni Autunno/Inverno 2026-2027 con 162 appuntamenti tra sfilate, presentazioni ed eventi diffusi. Un calendario che conferma il ruolo del capoluogo meneghino come palcoscenico internazionale per la moda e che si inserisce in un momento particolare, segnato dall’avvicendamento tra le Olimpiadi e Paralimipiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e da una fase di rinnovamento creativo che attraversa molte maison.

La settimana della moda di febbraio, però, sarà ben più che una sequenza di sfilate e presentazioni, ma si inserisce in una narrazione più ampia fatta di cultura, sport e immaginario urbano: la campagna di comunicazione che accompagna l’edizione porta simbolicamente la montagna a Milano, intrecciando la Fashion Week al programma dell’Olimpiade Culturale e rafforzando il racconto di una città che continua a confermarsi come crocevia internazionale della creatività.