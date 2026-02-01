Olimpiadi di Milano Cortina, a tutta neve: le mostre a tema da non perdere

Stefano Zardini, The Pioneers’ Passion n. 39, Scuola sci, Spazzaneve - Credits: Courtesy Press Office

Tutto è pronto per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. E mentre la città si prepara ad accogliere atleti, addetti ai lavori e pubblico da tutto il mondo, la neve diventa tema di dibattito (in attesa di assistere allo show delle varie discipline e le rispettive divise, sempre più alla moda), ma anche racconto culturale. Musei e istituzioni propongono un calendario di mostre che affrontano il tema da prospettive diverse: dalla fotografia contemporanea al design applicato allo sport, dalla grafica storica all’indagine antropologica. Un percorso diffuso che accompagna l’evento sportivo con una riflessione più ampia su paesaggio, memoria, innovazione e trasformazioni ambientali.

A Visionary at Altitude – N vijionar sö alalt, Fabbrica del Vapore

Dal 13 febbraio al 13 aprile 2026 la Fabbrica del Vapore ospita la mostra fotografica di Stefano Zardini, progetto inserito nel programma dell’Olimpiade Culturale. L’esposizione presenta la trilogia completa dell’autore ampezzano – The Pioneers’ Passion, Snowland e Tracce – costruendo un percorso immersivo che mette in relazione l’immaginario urbano con quello delle Dolomiti. Il progetto alterna interventi grafici su archivi fotografici storici, visioni contemporanee del turismo alpino e riflessioni più intime sulla neve come superficie da attraversare e trasformare. L’allestimento, curato da Margherita Palli con il coinvolgimento degli studenti NABA (Nuova Accademia di Belle Arti), integra materiali d’epoca legati alle Olimpiadi di Cortina 1956, rafforzando il dialogo tra passato e presente.