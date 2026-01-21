Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura come manifesto di stile

La cerimonia di apertura delle Milano Cortina 2026 sarà un racconto visivo in cui moda e design dialogano con la storia, l’architettura, la musica e il gesto sportivo. La parola chiave scelta per questa edizione è “Armonia”, un concetto che unisce uomo e natura, città e montagna, estetica e umanità. A firmare la visione è Marco Balich, veterano di sedici cerimonie olimpiche e direttore creativo dell’evento. L’obiettivo dichiarato è restituire emozione autentica piuttosto che effetti digitali fine a sé stessi. "Sarà un evento analogico", spiega Balich: "La tecnologia non verrà celebrata, ma usata come strumento; gli occhi e i cuori degli atleti saranno i protagonisti".

Lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, come sarà lo spazio di design

La cornice sarà lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, ribattezzato per l’occasione Milano San Siro Olympic Stadium. Il campo non sarà un semplice palcoscenico ma un’architettura di movimento: una struttura circolare con quattro rampe convergenti verso il centro che fungeranno da corridoi scenici per la sfilata degli atleti e i momenti istituzionali.

La cerimonia sarà diffusa su quattro località - Milano, Cortina d’Ampezzo, Predazzo e Livigno - e la regia collegherà i diversi cluster in un racconto fluido. Questa impostazione si riflette anche nella scelta delle divise ufficiali, pensate come segno visivo di un’Olimpiade diffusa e plurale, capace di raccontare territori, identità e funzioni diverse all’interno di un unico sistema narrativo.