Milano Cortina 2026: quando la moda incontra i Giochi Olimpici

fashion 07 gennaio 2026

Dai classici senza tempo di Ralph Lauren alle eleganti collezioni italiane di Emporio Armani, ogni divisa racconta una storia unica sul palcoscenico delle prossime Olimpiadi Invernali

Ralph Lauren - Credits Instagram

Con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l’attenzione non è rivolta solo alle competizioni ma anche allo stile con cui gli atleti e lo staff mondiale saranno vestiti. Dai kit ufficiali per i volontari ai look delle squadre nazionali, molte maison e brand sportivi sono pronti a scendere in pista con uniformi che tra tessuti tecnologici e azzardi di stile diventano simboli di valori, appartenenza e performance a livello mondiale. Sul podio dello stile di Milano-Cortina 2026 Tra le prime uniformi delle nazionali che si sfideranno nelle diverse località montane del Nord Italia non potevano passare inosservate agli occhi di X-Style quelle create da Ralph Lauren per il Team USA: un connubio tra eleganza americana e performance esaltato ai massimi livelli. La collezione che celebra il patriottismo a stelle e strisce con cappotti in lana bianca, maglioni intrecciati con i colori della bandiera, pantaloni sartoriali, giacche puffer, cargo e cappelli fonde heritage e contemporaneità facendo salire il brand con sede a New York sul podio dell’eleganza olimpica per il decimo anno consecutivo.

Ralph Lauren - Credits Instagram

Per l’Italia è invece Emporio Armani ad aver curato le uniformi della National Olympic Team e della relativa squadra paralimpica. Le divise si distinguono per il loro colore bianco come la neve ma anche come il nuovo “Pantone Cloud Dancer” e spiccano per eleganza e semplicità evocando con questa sfumatura cromatica la purezza dello spirito sportivo, senza dimenticare la tradizione sartoriale italiana.

Stile Milano-Cortina 2026 Emporio Armani - Courtesy Press Office

Emporio Armani - Courtesy Press Office

Emporio Armani - Courtesy Press Office

Emporio Armani - Courtesy Press Office

Emporio Armani - Courtesy Press Office

Emporio Armani - Courtesy Press Office

Emporio Armani - Courtesy Press Office

Emporio Armani - Courtesy Press Office

Emporio Armani - Courtesy Press Office

Emporio Armani - Courtesy Press Office

Emporio Armani - Courtesy Press Office

Emporio Armani - Courtesy Press Office

Emporio Armani - Courtesy Press Office PLAY ZOOM

Anche il Brasile, nonostante il suo clima tropicale, vanta una squadra di sci alpino di successo e anche questa promette di essere tra le più eleganti a Milano Cortina 2026. Tutti gli occhi sono puntati su Lucas Pinheiro Braathen - Coppa del Mondo di slalom speciale nel 2023 per la Norvegia ma che dal 2024 gareggia per il Brasile, il paese natale della madre - non solo per il cambio di bandiera ma anche per l’accordo firmato con Moncler. Il brand alpino per antonomasia torna infatti protagonista ai Giochi Olimpici per la prima volta dopo che non lo si vedeva risalire le piste indosso ad un team nazionale dai Giochi di Grenoble del 1968.

Moncler - Credits Moncler

Le uniformi olimpiche più indimenticabili della storia Ma nel corso della storia dei Giochi Olimpici, la moda non sempre è stata protagonista come oggigiorno e benché alcune uniformi siano andate ben oltre la loro funzione tecnica - basti pensare a quella indossata da Jesse Owens ai Giochi di Berlino del 1936 diventata simbolo di una rivoluzione culturale - è solo dagli anni ’80 che le maison competono durante l’evento sportivo globale più seguito al mondo.

Due modelli indossano gli abiti della squadra olimpica statunitense del 1984 creati da Levi's per le Olimpiadi invernali del 1984 - Credits Getty Images