Cloud Dancer, il bianco (quasi) invisibile che Pantone incorona per il 2026

Pantone Cloud Dancer - Credits: Courtesy Press Office

Il conto alla rovescia è terminato: anche quest’anno il Pantone Institute ha svelato il colore che “definirà il nostro tempo” per tutto il 2026. E, sorpresa delle sorprese, non è una tonalità urlata né una di quelle sfumature che spaventano i muri di casa. No: è una nuance che preferisce parlare sottovoce. Dopo il Mocha Mousse del 2025 – un marrone morbido e avvolgente, perfetto per chi voleva sentirsi un po’ caffellatte – il titolo di Pantone Color of the Year 2026 va a Cloud Dancer, un bianco simile alle nuvole: pacifico, calmo, leggero. In pratica, il colore ideale per chi non ha nessuna intenzione di ridipingere casa.

A ogni dicembre, come un rito che ormai sa di tradizione mondiale, Pantone annuncia il suo Colour of the Year. E puntualmente ci si chiede come riesca sempre a “leggere” lo spirito del tempo. La risposta è semplice: il colore e la cultura sono intrecciati. La community del Pantone Institute scandaglia tendenze, desideri collettivi, movimenti sociali e mutazioni estetiche, per individuare la nuance che meglio racconta ciò che stiamo vivendo, o che vorremmo vivere. Il colore è un linguaggio universale, bypassa i confini e dice cose che spesso non sappiamo dire. Pantone ci mette i codici, noi ci mettiamo il mondo. E così, anche quest’anno, ci ritroviamo con una scelta che fa sorridere per quanto è perfetta: un bianco-nuvola che non pretende rivoluzioni, ma suggerisce qualcosa di molto più utile. Una pausa.

Che colore è il Cloud Dancer

Il Cloud Dancer (PANTONE 11-4201) è un bianco neutro e fluttuante, un soffio d’aria fresca in un mondo che spesso assomiglia più a un centro commerciale il sabato pomeriggio. Laurie Pressman, Vicepresidente del Pantone Color Institute, lo descrive come la risposta cromatica al sovraccarico sensoriale: «Cerchiamo tregua, sollievo, disconnessione emotiva, iperstimolazione visiva. Vogliamo solo fare un passo indietro». E così Pantone, con una calma quasi zen, ci serve un bianco che invita alla concentrazione, alla serenità, alla creatività che torna a respirare. Un colore che sembra dire: respira, ci penso io. La nuance non è solo un colore, è una presa di posizione: niente shock, niente iperbole, niente “nuovo inizio” fluorescente. Solo un bianco che, come le nuvole, c’è sempre, anche quando non lo guardiamo.