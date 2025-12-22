Scambio regali in grande stile: 3 mood e tante idee per i tuoi look

Street Style FW25 - Credits: Launchemtrics.com/Spotlight

Quand’è che durante le feste la magia si intensifica? Allo scambio dei regali, ça va sans dire. È l’attimo in cui la curiosità si accende, l’attesa raggiunge le stelle e ogni pacchetto incartato pregusta la gioia della sorpresa. Che sia tra amiche, in famiglia o durante un party scintillante, ogni occasione ha la sua atmosfera e merita un look speciale. Dalle sfilate Autunno-Inverno 2025-26 arrivano ispirazioni preziose, da interpretare con stile e personalità. Non resta che lasciarsi trasportare e sognare a occhi aperti.

Scambio regali tra amiche: cena o aperitivo dal gusto chic

L’atmosfera è rilassata ma curata, sofisticata senza eccessi. Per una cena o un aperitivo con le amiche, il mood è chic ma non troppo, perfetto equilibrio tra eleganza e disinvoltura. Elie Saab propone un raffinato total look burgundy, alternativa profonda e avvolgente al rosso: protagonista una gonna midi in tulle ricamato con fiori e paillettes, abbinata a un maglione a collo alto tono su tono. Femminile, prezioso, ma sorprendentemente portabile. Per un’interpretazione più glamour, N°21 suggerisce un completo spezzato: gonna midi floreale a ruota e blazer rosso dalle maniche morbide, con bottoni a contrasto che richiamano un’eleganza vagamente rétro. Più formale ma di grande impatto la proposta di Prada, che gioca con materiali e colori: giacca rossa scamosciata indossata su gonna a tubino nera e maglione black & white. Essenziale, chic, impeccabile.