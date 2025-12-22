Scambio regali in grande stile: 3 mood e tante idee per i tuoi look
Dalla cena tra amiche all’intimità familiare fino ai party più glamour, ogni scambio regali merita il suo look: ecco gli spunti dalle sfilate Autunno-Inverno 2025-26, tra proposte chic e sofisticate, look scintillanti e styling avvolgenti
Street Style FW25 - Credits: Launchemtrics.com/Spotlight
Quand’è che durante le feste la magia si intensifica? Allo scambio dei regali, ça va sans dire. È l’attimo in cui la curiosità si accende, l’attesa raggiunge le stelle e ogni pacchetto incartato pregusta la gioia della sorpresa. Che sia tra amiche, in famiglia o durante un party scintillante, ogni occasione ha la sua atmosfera e merita un look speciale. Dalle sfilate Autunno-Inverno 2025-26 arrivano ispirazioni preziose, da interpretare con stile e personalità. Non resta che lasciarsi trasportare e sognare a occhi aperti.
Scambio regali tra amiche: cena o aperitivo dal gusto chic
L’atmosfera è rilassata ma curata, sofisticata senza eccessi. Per una cena o un aperitivo con le amiche, il mood è chic ma non troppo, perfetto equilibrio tra eleganza e disinvoltura. Elie Saab propone un raffinato total look burgundy, alternativa profonda e avvolgente al rosso: protagonista una gonna midi in tulle ricamato con fiori e paillettes, abbinata a un maglione a collo alto tono su tono. Femminile, prezioso, ma sorprendentemente portabile. Per un’interpretazione più glamour, N°21 suggerisce un completo spezzato: gonna midi floreale a ruota e blazer rosso dalle maniche morbide, con bottoni a contrasto che richiamano un’eleganza vagamente rétro. Più formale ma di grande impatto la proposta di Prada, che gioca con materiali e colori: giacca rossa scamosciata indossata su gonna a tubino nera e maglione black & white. Essenziale, chic, impeccabile.
Da sinistra Prada; N 21; Elie Saab FW25 - Credits: Launchemtrics.com/Spotlight
Scambio regali in famiglia: comfort, calore e coccole
A casa, in città come in montagna, il desiderio è uno solo: sentirsi avvolte da comfort e calore, senza rinunciare allo stile. Lo spirito è cozy, intimo, ma sempre curato. Mame Kurogouchi interpreta alla perfezione questo mood con un maglione effetto yeti delle nevi, bianco con accenti di rosso, morbido e avvolgente, ideale per le feste in famiglia. Acne Studios punta sui dettagli, proponendo guanti di lana coordinati a maglione e stola portata a tracolla: funzionale, contemporaneo, irresistibilmente cool. La parola chiave è una sola: lana. Dalla sfilata Anteprima arriva invece il capo coccola per eccellenza: il maxi cardigan rosso oversize, perfetto da indossare con jeans, gonne o pantaloni. Adorabile, versatile, perfettamente natalizio.
Scambio regali ai party glamour: glitter, paillettes e sogni scintillanti
Quando lo scambio dei regali diventa un evento mondano, il dress code si accende di luce. È il momento di osare, brillare e lasciarsi incantare. Carolina Herrera suggerisce un abito lungo tempestato di paillettes blu, sofisticato e scenografico, ideale per un party elegante. L’anima party girl esplode con Ashish, che mixa ironia e glamour in un maglioncino glitter a rombi abbinato a una minigonna con lustrini argentati: quale miglior look per scartare un regalo sotto le luci scintillanti? Infine, l’eleganza che incontra lo spirito glossy con Dries van Noten: paillettes su un abito burgundy effetto degradé, una visione intensa e luminosa che chiude in bellezza lo scambio regali più glamour dell’anno.
Da sinistra Dries Van Noten; Caroline Herrera; Ashish FW25 - Credits: Launchemtrics.com/Spotlight