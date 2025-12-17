Playlist delle Feste? Ci pensa X-Style!

C’è un momento dell’anno in cui tutto si carica di emozione, le luci si fanno più avvolgenti e anche i suoni si vestono di magia: è il Natale e per accompagnare questo periodo speciale non c’è niente di meglio di una colonna sonora capace di unire eleganza, emozioni senza tempo e stile inconfondibile, come quello di X-Style.

Così Ylenia Baccaro - speaker ufficiale del magazine di moda e lifestyle di Canale 5 e del seguitissimo appuntamento mattutino “Tutto Esaurito” di Radio 105 – ci guida in un viaggio sonoro pensato per le vacanze invernali 2025: una playlist natalizia raffinata, perfetta per chi vuole vivere le feste immergendosi in un’atmosfera ricercata e contemporanea o semplicemente farsi accompagnare nella strada verso casa che, in fondo, rappresenta il luogo in cui tutti speriamo di tornare il 25 dicembre.

Si parte da “Christmas In Love” di Renee Olstead, un brano firmato da Tony Renis, divenuto celebre grazie al film di Neri Parenti e premiato con il David di Donatello nel 2005. Una dedica elegante a chi vive l’incanto dell’amore sotto le luci delle feste.

Si prosegue con un classico intramontabile: “Driving Home for Christmas” di Chris Rea, nato quasi per caso durante un viaggio in auto sotto la neve. Un inno al calore degli affetti più veri e al desiderio di condividere il tempo più prezioso dell’anno con chi si ama.