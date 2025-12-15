Natale: scintille di design sotto l’albero

Quest’anno il Natale non si limita a entrare: esplode, scintilla, si riflette su ogni superficie. Metalli ovunque, luci che si rincorrono, piccoli oggetti che sembrano catturare la magia dell’inverno e restituirla in un lampo. Non parliamo solo di decorazioni, ma di doni che raccontano storie: regali che brillano, che sorprendono, che trasformano gesti quotidiani in momenti speciali. Oro, argento, ottone e rame diventano compagni di vita, piccoli tocchi di luce da regalare e da regalarsi.

Un candeliere per il tavolo della cena, un vassoio che riflette il brindisi, un oggetto sul comodino che accende il risveglio… ogni pezzo ha il suo momento di glow, ogni gesto diventa un piccolo rituale di bellezza. Abbiamo raccolto una selezione pensata per la casa e per i regali: idee che non sono solo oggetti, ma dichiarazioni di stile, scintille da infilare sotto l’albero, da condividere, da vivere. Perché il Natale vero è fatto di dettagli che brillano, e quest’anno, più che mai, ogni dettaglio conta.

Per la tavola & il bar: dove nasce il brindisi

Il Natale comincia spesso da un gesto semplice: stappare qualcosa. E qui entra in scena la Fernet-Branca Gold Limited Edition, bottiglia da collezione che brilla come un trofeo sul bancone del bar. A fianco, i macina sale e pepe Bottle di Audo Copenhagen: forme morbide, mano felice, un macinato perfetto che arriva senza fare scenate, brilla lui, non il piatto. Per alzare il livello di coolness ci sono i bicchieri Nirela in acciaio inox, argentei, lucidissimi, quasi dei piccoli meteoriti da cocktail. E quando arriva il momento del sorso lento, entrano Tank Low Ball di Tom Dixon, vetro soffiato e dettagli in rame dipinti a mano: sono bicchieri che non chiedono permesso, semplicemente rubano la scena.