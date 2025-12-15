Catalogo
15 dicembre 2025

Natale: scintille di design sotto l’albero

Oro, argento, rame e ottone: oggetti da regalare e da vivere che riflettono la magia della festa e portano glow in ogni gesto quotidiano
Quest’anno il Natale non si limita a entrare: esplode, scintilla, si riflette su ogni superficie. Metalli ovunque, luci che si rincorrono, piccoli oggetti che sembrano catturare la magia dell’inverno e restituirla in un lampo. Non parliamo solo di decorazioni, ma di doni che raccontano storie: regali che brillano, che sorprendono, che trasformano gesti quotidiani in momenti speciali. Oro, argento, ottone e rame diventano compagni di vita, piccoli tocchi di luce da regalare e da regalarsi.

Un candeliere per il tavolo della cena, un vassoio che riflette il brindisi, un oggetto sul comodino che accende il risveglio… ogni pezzo ha il suo momento di glow, ogni gesto diventa un piccolo rituale di bellezza. Abbiamo raccolto una selezione pensata per la casa e per i regali: idee che non sono solo oggetti, ma dichiarazioni di stile, scintille da infilare sotto l’albero, da condividere, da vivere. Perché il Natale vero è fatto di dettagli che brillano, e quest’anno, più che mai, ogni dettaglio conta.

Per la tavola & il bar: dove nasce il brindisi

Il Natale comincia spesso da un gesto semplice: stappare qualcosa. E qui entra in scena la Fernet-Branca Gold Limited Edition, bottiglia da collezione che brilla come un trofeo sul bancone del bar. A fianco, i macina sale e pepe Bottle di Audo Copenhagen: forme morbide, mano felice, un macinato perfetto che arriva senza fare scenate, brilla lui, non il piatto. Per alzare il livello di coolness ci sono i bicchieri Nirela in acciaio inox, argentei, lucidissimi, quasi dei piccoli meteoriti da cocktail. E quando arriva il momento del sorso lento, entrano Tank Low Ball di Tom Dixon, vetro soffiato e dettagli in rame dipinti a mano: sono bicchieri che non chiedono permesso, semplicemente rubano la scena.

Tank Low Ball; Set di 2 bicchieri Nirela di Kave Home; Fernet-Branca Gold Limited Edition; Bottle Grinder design Norm Architects per Audo Copenhagen - Credits: Courtesy Press OfficeTank Low Ball; Set di 2 bicchieri Nirela di Kave Home; Fernet-Branca Gold Limited Edition; Bottle Grinder design Norm Architects per Audo Copenhagen - Credits: Courtesy Press Office

Decorazioni che fanno atmosfera (e conversazione)

Sul tavolo, sul camino o su una mensola nessuno può battere il Bark Crib di Alessi: un presepe contemporaneo, minimale, che brilla come un gioiello. Un po’ poesia, un po’ oggetto da collezionisti. Alla sua sinistra vive il più chic dei giochi: il Tic Tac Toe di Jonathan Adler, marmo bianco e pedine in ottone, il tipo di oggetto che non serve davvero e proprio per questo è irresistibile. E per chi preferisce un tocco scultoreo, il Kami Vase di 101 Copenhagen porta in casa l’arte giapponese della carta accartocciata, trasformata in una presenza metallica, mossa, quasi viva.

Kami Vase Big Krom di 101 Copenhagen; Bark Crib di Boucquillon & Maaoui per Alessi; Tic Tac Toe di Jonathan Adler - Credits: Courtesy Press OfficeKami Vase Big Krom di 101 Copenhagen; Bark Crib di Boucquillon & Maaoui per Alessi; Tic Tac Toe di Jonathan Adler - Credits: Courtesy Press Office

Luci piccole ma iconiche

Il Natale non si illustra, si illumina. E basta accendere la lampada Mouse Standing di Marcantonio perché la scena diventi immediatamente pop: un topolino che tiene la lampadina come se stesse cercando la strada per il Nord. Più essenziale e futurista la Olo di Fastrez per Moustache, una cupola argentata che diffonde una luce precisa, da piccolo pianeta domestico. Non parla: riflette.

Olo Lamp design Jean-Baptiste Fastrez per Moustache; Mouse Standing design Marcantonio per Seletti - Credits: Courtesy Press OfficeOlo Lamp design Jean-Baptiste Fastrez per Moustache; Mouse Standing design Marcantonio per Seletti - Credits: Courtesy Press Office

Mobili & complementi che brillano di carattere

Ci sono oggetti che non si limitano a essere utili: chiedono di essere guardati. Come il secchiello Here (Thimble) di Ghidini1961, un ditale gigante in ottone, ironico, teatrale, fatto per i party più scenografici. Poi arriva Spike di Bloomingville, un tavolino cromato che sembra uscito da una sala degli specchi: tutto riflette, tutto moltiplica. Lo sgabello Curva di AYTM porta invece onde e archi, un ritmo grafico irresistibile, perfetto come seduta improvvisata o come micro-scultura da ingresso. E infine Ambrogio disegnato da Favaretto & Partners per Slide, tavolino-maggiordomo con i baffi nel DNA e un cuore sostenibile: sta accanto al divano come un personaggio, sempre pronto a sorreggere, raccontare, far sorridere.

Tavolino Ambrogio design Favaretto & Partners per Slide; Curva Stool di AYTM; Here secchiello design Studio Job per Ghidini 1961; Tavolino Spike di Bloomingville - Credits: Courtesy Press OfficeTavolino Ambrogio design Favaretto & Partners per Slide; Curva Stool di AYTM; Here secchiello design Studio Job per Ghidini 1961; Tavolino Spike di Bloomingville - Credits: Courtesy Press Office

