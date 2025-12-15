Natale: scintille di design sotto l’albero

Quest’anno il Natale non si limita a entrare: esplode, scintilla, si riflette su ogni superficie. Metalli ovunque, luci che si rincorrono, piccoli oggetti che sembrano catturare la magia dell’inverno e restituirla in un lampo. Non parliamo solo di decorazioni, ma di doni che raccontano storie: regali che brillano, che sorprendono, che trasformano gesti quotidiani in momenti speciali. Oro, argento, ottone e rame diventano compagni di vita, piccoli tocchi di luce da regalare e da regalarsi.
Un candeliere per il tavolo della cena, un vassoio che riflette il brindisi, un oggetto sul comodino che accende il risveglio… ogni pezzo ha il suo momento di glow, ogni gesto diventa un piccolo rituale di bellezza. Abbiamo raccolto una selezione pensata per la casa e per i regali: idee che non sono solo oggetti, ma dichiarazioni di stile, scintille da infilare sotto l’albero, da condividere, da vivere. Perché il Natale vero è fatto di dettagli che brillano, e quest’anno, più che mai, ogni dettaglio conta.
Per la tavola & il bar: dove nasce il brindisi
Il Natale comincia spesso da un gesto semplice: stappare qualcosa. E qui entra in scena la Fernet-Branca Gold Limited Edition, bottiglia da collezione che brilla come un trofeo sul bancone del bar. A fianco, i macina sale e pepe Bottle di Audo Copenhagen: forme morbide, mano felice, un macinato perfetto che arriva senza fare scenate, brilla lui, non il piatto. Per alzare il livello di coolness ci sono i bicchieri Nirela in acciaio inox, argentei, lucidissimi, quasi dei piccoli meteoriti da cocktail. E quando arriva il momento del sorso lento, entrano Tank Low Ball di Tom Dixon, vetro soffiato e dettagli in rame dipinti a mano: sono bicchieri che non chiedono permesso, semplicemente rubano la scena.
Decorazioni che fanno atmosfera (e conversazione)
Sul tavolo, sul camino o su una mensola nessuno può battere il Bark Crib di Alessi: un presepe contemporaneo, minimale, che brilla come un gioiello. Un po’ poesia, un po’ oggetto da collezionisti. Alla sua sinistra vive il più chic dei giochi: il Tic Tac Toe di Jonathan Adler, marmo bianco e pedine in ottone, il tipo di oggetto che non serve davvero e proprio per questo è irresistibile. E per chi preferisce un tocco scultoreo, il Kami Vase di 101 Copenhagen porta in casa l’arte giapponese della carta accartocciata, trasformata in una presenza metallica, mossa, quasi viva.
Luci piccole ma iconiche
Il Natale non si illustra, si illumina. E basta accendere la lampada Mouse Standing di Marcantonio perché la scena diventi immediatamente pop: un topolino che tiene la lampadina come se stesse cercando la strada per il Nord. Più essenziale e futurista la Olo di Fastrez per Moustache, una cupola argentata che diffonde una luce precisa, da piccolo pianeta domestico. Non parla: riflette.
Mobili & complementi che brillano di carattere
Ci sono oggetti che non si limitano a essere utili: chiedono di essere guardati. Come il secchiello Here (Thimble) di Ghidini1961, un ditale gigante in ottone, ironico, teatrale, fatto per i party più scenografici. Poi arriva Spike di Bloomingville, un tavolino cromato che sembra uscito da una sala degli specchi: tutto riflette, tutto moltiplica. Lo sgabello Curva di AYTM porta invece onde e archi, un ritmo grafico irresistibile, perfetto come seduta improvvisata o come micro-scultura da ingresso. E infine Ambrogio disegnato da Favaretto & Partners per Slide, tavolino-maggiordomo con i baffi nel DNA e un cuore sostenibile: sta accanto al divano come un personaggio, sempre pronto a sorreggere, raccontare, far sorridere.