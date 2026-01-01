Chi sono le tre star del cinema che saranno protagoniste assolute del 2026

Ma Euphoria è solo l’inizio. Il 2026 vedrà l'attrice e cantante statunitense protagonista anche di Dune: Messiah - insieme con Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides - di Spider-Man: Brand New Day , di The Odyssey di Cristopher Nolan - forse il film più atteso di tutto il 2026, in cui interpreta la dea della saggezza Atena - e persino di una doppia incursione nell’universo di Shrek . Un’agenda che attraversa generi, pubblici e linguaggi senza perdere coerenza.

Se c’è una star destinata a dominare il 2026, è Zendaya . Dopo anni di attesa, ad aprile tornerà finalmente nei panni di Rue nella terza stagione di Euphoria , uno dei rientri televisivi più attesi di sempre. Un evento pop che va oltre la serie, pronto a riaccendere conversazioni, estetiche e ossessioni collettive.

Tutti nati tra il 1996 e il 1997, negli ultimi tempi si sono imposti come i volti più interessanti della loro generazione, e adesso tra grandi ritorni, film molto attesi, strategie promozionali brillanti e una stagione di premi che potrebbe consacrarli definitivamente, il 2026 li vede pronti a giocare la partita più importante, divisi tra botteghino e riconoscimenti internazionali.

Per gli appassionati del grande schermo, e non solo, il 2026 inizia con tre attori che entrano a gamba tesa nel nuovo anno, in un momento decisivo delle proprie carriere. Dopo aver attirato l’attenzione di pubblico e critica, Zendaya, Paul Mescal e Jacob Elordi si preparano a essere protagonisti assoluti, insieme con Timothée Chalamet , che appena compiuti 30 anni scalda i muscoli per un possibile Golden Globe.

Zendaya a Los Angeles in occasione dell’82esima edizione dei Golden Globe - Credits Agf

E poi c’è The Drama, uno dei titoli più chiacchierati dell’anno ancora prima di arrivare in sala. La casa di produzione, a inizio dicembre, ha deciso di presentarlo come un matrimonio a cui tutti sono invitati. Lo studio ha infatti pubblicato un vero annuncio di nozze sul Boston Globe, dando la notizia dell’unione tra Emma Harwood e Charlie Thompson, ovvero Zendaya e Robert Pattinson, protagonisti del nuovo film diretto da Kristoffer Borgli, in uscita negli Stati Uniti il 3 aprile 2026.

La data è impressa anche sul primo poster ufficiale: Zendaya siede sulle ginocchia di Pattinson con un anello di diamanti in bella vista. Una mossa di promozione brillante, che ha confuso alcuni lettori e acceso immediatamente la conversazione online. La trama ruota attorno agli imprevisti della settimana che precede il matrimonio. La domanda è un classico: arriveranno all’altare?

Cinema d’autore, serialità, blockbuster, animazione. Il 2026 sarà a tutti gli effetti l’anno di Zendaya.

Paul Mescal, il volto del cinema emotivo

Il nuovo anno segna un passaggio decisivo anche per Paul Mescal, sempre più riconosciuto come uno degli attori più intensi della sua generazione.

Dopo essersi fatto conoscere dal pubblico internazionale con Normal People, la serie tratta dal romanzo di Sally Rooney che lo ha trasformato nel volto di una nuova mascolinità fragile e vulnerabile, e aver ricevuto una candidatura agli Oscar per il toccante Aftersun, l’attore irlandese entra ora nel momento più alto della sua carriera.