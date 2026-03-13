Fratelli e sorelle delle star: chi riesce a brillare di luce propria
Nel mondo dello spettacolo i sibling di modelle, attori e cantanti provano a trovare la propria strada all’ombra - o sotto la luce - dei fratelli maggiori. C’è chi ci è riuscito in maniera indipendente e chi prova ancora a seguire la scia del successo, tra soddisfazioni e delusioni. Dalle esperienze nella moda della sorella (non più) segreta di Bella e Gigi Hadid alle tensioni tra Kate e Lottie Moss
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Di Simona Peverelli
Gigi e Bella Hadid hanno fatto scuola. Sorelle e fratelli nel mondo della moda, della musica e del grande schermo che si ritrovano sotto i riflettori per luce riflessa, spesso sotto la pressione del confronto con il celebre parente, volente o nolente. Dalla famiglia Hadid, per esempio, è venuta fuori una vera e propria dinastia di modelle: Gigi classe 1995; Bella venuta alla luce l'anno dopo; Anwar nel 1999.
Ma all’albero genealogico Hadid – oltre alle figlie di primo letto Alana e Marielle - si è aggiunta nel 2002 Aydan Nix, nata da una breve storia tra Hadid padre e l’esperta di mutui ipotecari Terri Hatfield Dull. Aydan ha scoperto solo nel 2023 di essere la sorella (non più) segreta di Gigi e Bella, e subito la moda le ha messo gli occhi addosso.
A sinistra: Gigi e Bella Hadid sfilano durante lo show di Victoria's Secret, 2024; A destra: Aydan Nix sfila durante la sfilata di moda Desigual, 2025 - Credits Getty Images
Bernie e Bysael Bunny, tra moda e sport
Ma lo show biz è tempestato di gemme pronte a brillare. Nel mondo della musica oggi gli occhi sono puntati su Bad Bunny, che è il maggiore di tre fratelli. Bernie, 29 anni, ha debuttato come modello nel 2023, sfilando alla Willy Chavarria Spring/Summer 2024 durante la New York Fashion Week. Lui non è semplicemente “il fratello di Bad: è un artista visivo a pieno titolo, un modello che porta sulle passerelle internazionali l’orgoglio e la cultura di Porto Rico, creando un ponte tra il mondo latino e quello della moda globale. Con ogni campagna, ogni sfilata, ogni collaborazione, Bernie dimostra che la famiglia Martínez Ocasio ha ancora molto da offrire all’dell’intrattenimento.
Per Bysael, 24 anni, c’è ancora tempo per trovare una strada. Nel frattempo, oltre a mostrarsi sempre a fianco del cantante portoricano star del Super Bowl 2026, coltiva la propria passione per lo sport, in particolare il baseball, con in tasca un diploma alla Carlos Beltron Baseball Academy e con un posto nella squadra del Monroe College di New York.
Bysael Martínez Ocasio, Bad Bunny e Bernie Martínez Ocasio, vincitori del Top Latin Song Award, posano nel backstage dei Billboard Music Awards 2021 - Credits Getty Images
Rina Lipa e le differenze con Dua
Dimostra di avere passioni diverse rispetto alla sorella Duaanche Rina Lipa, che al palco preferisce la passerella e il grande schermo. La ragazza, infatti, ha filato nel 2022 al GCDS Fashion Show, e poi ha recentemente presentato il primo cortometraggio in cui recita e di cui è anche autrice, Weight of Ribbons. Il progetto si sviluppa come un intimo studio del personaggio, attraverso la crescita e l’auto‑scoperta di sé tra i sogni d’infanzia e il presente. Nel film irrompe anche la moda, con la presenza di capi firmati Miu Miu e Valentino, con corsetti e shapewear che richiamano i temi della costrizione. In definitiva Rina ha tutta l’aria di essere un’artista nascente. Un nome da tenere d’occhio.
Dua Lipa e Rina Lipa arrivano alla sfilata Gucci Cruise 2025 alla Tate Modern - Credits Getty Images
Mónica Cruz, una carriera indipendente tra danza, recitazione e affari
L'impressionante somiglianza con la sorella Penelope - occhi scuri, folti capelli castani e fascino latino- non ha impedito a Mónica Cruz di affermarsi in maniera indipendente come artista. La 48enne ha saputo distinguersi come attrice, ballerina e imprenditrice di successo. Dopo aver conquistato il pubblico con una serie cult degli anni 2000, è stata una danzatrice nella compagnia di Joaquín Cortés. Un talento sottile, che la donna ha dimostrato di aver anche negli affari: secondo alcune fonti l’attrice ha investito con successo in diversi settori, tra cui il calcio, il make-up e una catena di ristoranti, dimostrando di avere anche fiuto imprenditorale.
Penelope Cruz e Monica Cruz partecipano alla prima madrilena di “La reina de España” - Credits Getty Images
Marie Ange Casta, sulle orme di Letitia
Ha provato a seguire la scia della sorella maggiore Marie Ange Casta. Se Laetitia fu scoperta per caso da un fotografo durante una vacanza di famiglia a Marine de Sant'Ambrogio, in Corsica, la ragazza classe 1990 ha iniziato a prestare il volto a diversi brand dall’età di 19 anni, per poi farsi notare con quella posa nuda per la copertina della rivista francese Lui. La sua bellezza, pelle dorata e labbra sensuali che ricordano quelle della sorella, sta provando con discrezione a conquistare l’universo patinato, lambendo anche quello del cinema, dove Marie Ange ha recitato per esempio con Riccardo Scamarcio nel film Lo spietato.
Marie-Ange Casta e Laetitia Casta partecipano al Sidaction Gala Dinner - Credits Getty Images
Lottie Moss e i rapporti non sempre sereni con Kate
Anche Lottie Moss, oggi 28enne, è entrata giovanissima in quel mondo della moda che ancora oggi guarda a sua sorella Kate come a un'icona. La prima volta in cui il mondo ha posato gli occhi addosso a Lottie è stato quando, nel luglio 2011, ancora tredicenne ha partecipato alle nozze della sorella maggiore con l'ex marito Jamie Hince. Solo un anno dopo quegli scatti il debutto su copertine illustri, come quella di Teen Vogue, e le prime sfilate.
Un successo repentino e forse prematuro che l’avrebbe portata a chiedersi se fosse abbastanza brava, bella e carismatica. Da qui le sue fragilità, esposte e mai tenute nascoste: i rapporti non sempre serenissimi con Kate, i conflitti con il suo corpo e le reazioni alle critiche dei media. Poi è arrivato il suo podcast seguitissimo, in cui Lottie è affiancata da amici e icone della cultura pop in conversazioni senza filtri. Un modo per fare sentire la propria voce, e per provare a brillare di luce propria.
A sinistra: Kate Moss alla sfilata Saint Laurent FW26-2027; A destra: Lottie Moss alla proiezione di gala europea di Amazons: CRIME 101 - Credits Getty Images