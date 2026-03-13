Fratelli e sorelle delle star: chi riesce a brillare di luce propria

Gigi e Bella Hadid hanno fatto scuola. Sorelle e fratelli nel mondo della moda, della musica e del grande schermo che si ritrovano sotto i riflettori per luce riflessa, spesso sotto la pressione del confronto con il celebre parente, volente o nolente. Dalla famiglia Hadid, per esempio, è venuta fuori una vera e propria dinastia di modelle: Gigi classe 1995; Bella venuta alla luce l'anno dopo; Anwar nel 1999.

Ma all’albero genealogico Hadid – oltre alle figlie di primo letto Alana e Marielle - si è aggiunta nel 2002 Aydan Nix, nata da una breve storia tra Hadid padre e l’esperta di mutui ipotecari Terri Hatfield Dull. Aydan ha scoperto solo nel 2023 di essere la sorella (non più) segreta di Gigi e Bella, e subito la moda le ha messo gli occhi addosso.