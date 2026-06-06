Giugno d'arte e bellezza: 10 mostre da non perdere

Con l’arrivo di giugno e l’apertura della stagione estiva, il mondo della cultura si accende di appuntamenti straordinari che invitano al viaggio e alla scoperta. Quest’anno, il filo conduttore che unisce le principali capitali dell’arte è una profonda riflessione sulla forma, sul corpo e sulla sua straordinaria capacità di farsi spazio politico, spirituale e sartoriale. Dalla Ville Lumière ai canali di Venezia, passando per le istituzioni più prestigiose di Londra e New York, i grandi maestri del Novecento dialogano con le provocazioni della contemporaneità. Che si tratti della pura estetica di un drappeggio d'alta moda o della forza monumentale di un collage di Matisse, la proposta espositiva dei prossimi mesi promette di superare i confini tradizionali dei musei, offrendo percorsi immersivi e retrospettive inedite.

Ecco la nostra selezione d’autore delle mostre da inserire assolutamente nell'agenda di viaggio di questo inizio estate.

Jasper Johns: Night Driver a Bilbao

L'ultimo grande mito vivente del Novecento americano arriva in Europa con una retrospettiva monumentale. Fino al 10 settembre 2026, il Museo Guggenheim di Bilbao ospita Jasper Johns: Night Driver, una rassegna di 140 opere realizzata in stretta collaborazione con lo stesso artista novantaseienne, che ha concesso per l'occasione un nucleo importantissimo di capolavori della sua collezione personale. Curata da Enrique Juncosa, l'esposizione si apre con i lavori che hanno reso Johns celebre in tutto il mondo un decennio prima dell'esplosione della Pop Art: i numeri scultorei, le mappe cromatiche e i celeberrimi bersagli, affiancati dalle iconiche bandiere statunitensi che oggi appaiono come le vestigia decostruite del sogno americano.

Il percorso espositivo si addentra poi nella varietà delle sue stagioni creative, mettendo in luce la straordinaria capacità di Johns di far protendere la pittura fuori dalle due dimensioni del quadro, inglobando oggetti ed elementi della realtà fin dentro la cornice. Maestro del New Dada capace di anticipare gran parte delle tendenze contemporanee, Johns ha sempre rifiutato di fornire spiegazioni didascaliche sulla propria arte, lasciando alle opere la libertà di farsi contenitori di infiniti rimandi letterari e interpretazioni. Il titolo della mostra, Night Driver, evoca un viaggio notturno in solitudine, un movimento concentrato verso spazi sconosciuti che esalta la dimensione più intima ed emotiva del suo lavoro. Un'emozione che si fa vibrante anche nelle due sale interamente dedicate ai suoi potenti lavori su carta e che restituisce al visitatore quel misterioso, leggerissimo sorriso di disincantata e dolce malinconia che da sempre accompagna la leggenda di Jasper Johns.