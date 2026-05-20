Arnaldo Pomodoro: una vita, la mostra a Milano nell’anno del centenario

Una mostra dedicata alla vita e alla carriera di Arnaldo Pomodoro, a quasi un anno dalla sua morte (avvenuta il 22 giugno 2025, il giorno prima che compisse 99 anni) e nel centenario della nascita. È quella che le Gallerie d’Italia di Milano ospitano dal 29 maggio al 18 ottobre 2026. Arnaldo Pomodoro: una vita, questo il titolo dell’antologica, raccoglie oltre 40 opere che ripercorrono circa sei decenni di ricerca e produzione artistica, dalle prime sperimentazioni materiche degli anni Cinquanta fino ai lavori degli anni Duemila.

Curata da Luca Massimo Barbero e Federico Giani, rispettivamente curatore delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea di Intesa Sanpaolo e curatore della Fondazione Arnaldo Pomodoro, l’esposizione rappresenta l’occasione ideale per comprendere la poetica del maestro, che ha portato le sue opere ad abitare le piazze di Milano come quelle di Copenhagen, dal Cortile della Pigna dei Musei Vaticani alla sede delle Nazioni Unite a New York.

Sfere, cubi, dischi: la grammatica visiva di Pomodoro

Pomodoro arriva alla scultura dalla grafica e dall'oreficeria. Un vissuto che riemerge e si percepisce nelle sue opere. Nei lavori degli anni Cinquanta, infatti, i suoi altorilievi mostrano già quella "scrittura" densa e misteriosa che i critici dell'epoca faticavano a classificare: segni che sembrano preesistere a qualsiasi lingua conosciuta. Poi, nei primi anni Sessanta, la svolta verso la tridimensionalità e la geometria solida: sfere, dischi, piramidi, colonne, cubi in bronzo lucidissimo, squarciati e scavati come se qualcosa dall'interno avesse spinto verso l'esterno. La tensione tra la superficie levigata e la complessità caotica delle viscere diventa la sua firma, e non la abbandonerà mai.