L'estate si avvicina: come preparare il viso in vista del primo sole

beauty 20 maggio 2026

Per avere una pelle ambrata, uniforme e luminosa bisogna giocare d'anticipo e puntare su una skincare che rinnovi l’epidermide con dolcezza

Di Valentina Bottoni

Credits Getty Images

Per chi, appena il clima lo consente, cerca di trascorrere almeno un week-end al mese al mare in modo da arrivare al 21 giugno con un colorito già sunkissed, è necessario sapere che il segreto dell'abbronzatura risiede in realtà nella skin prep che la precede. Preparare viso e corpo a esporsi ai raggi, infatti, è fondamentale quanto proteggersi dagli UV e idratarsi una volta rientrati dalla spiaggia. Per ottenere l'agognato effetto bonne mine è dunque fondamentale giocare d'anticipo. Chi ha un incarnato molto chiaro, che tende ad arrossarsi, può iniziare già un paio di mesi prima delle vacanze ad assumere appositi integratori a base di antiossidanti e carotenoidi, formulati per 'risvegliare' la melanina e proteggere le cellule dallo stress ossidativo, permettendo così di sviluppare un'abbronzatura sana e uniforme. Naturalmente la regola aurea da rispettare sotto l'ombrellone o a bordo piscina, così come in ogni situazione in cui si è esposti ai raggi solari, rimane: usare sempre una SPF con un alto fattore di protezione, evitando di esporsi alla luce diretta nelle ore centrali della giornata. L'esfoliazione rientra tra i rituali che donano un'abbronzatura luminosa: se per il corpo si può ricorrere a rimedi più decisi, come spazzole e gommage in granuli, per rinnovare l'epidermide del viso il discorso cambia. Ora che i raggi hanno ripreso potenza, bisogna puntare su prodotti delicati, in grado di rinnovare, ma con dolcezza. Peeling in polvere, per le pelli più sensibili Questo non è il momento di ricorrere a esfolianti chimici né a gommage abrasivi, che, combinati a una maggiore irradiazione, possono finire per sensibilizzare la cute provocando la comparsa di macchie scure indesiderate. Rimuovere con delicatezza le cellule morte che si formano in superficie, però, è uno step irrinunciabile, da eseguire grazie a prodotti delicati, che agiscono esclusivamente in superficie. Come le polveri a base di riso e avena, opacizzanti e lenitive, che si trasformano in una morbida crema a contatto con l'acqua: di solito racchiudono un mix di attivi idratanti e illuminanti, che permettono di levigare la pelle senza aggredirla. Si tratta di un'esfoliazione superficiale, che non rischia di causare irritazioni e arrossamenti. Rientrano in questa famiglia Daily Microfoliant Powder Exfoliant di Dermalogica, a base di crusca di riso e avena colloidale, che si attiva a contatto con l'acqua rilasciando papaina, acido salicilico ed enzimi di riso delicatamente esfolianti, particolarmente adatti alle pelli miste e impure. Anche Silk Peeling Powder di Sensai è un esfoliante schiumogeno ad azione enzimatica con seta idrolizzata, acido lattico ed estratto di radice di ginseng che lenisce la pelle e ne rigenera la texture. Hydro Ceramide Cleansing Powder di Biodance è un detergente enzimatico confezionato in pratiche bustine monodose che rimuove cellule morte e impurità senza aggredire la pelle, grazie al mix di acido ialuronico, niacinamide, papaina e ceramidi.

Da sinistra: Daily Microfoliant, Dermalogica Powder Exfoliant; Biodance, Hydro Ceramide Cleansing Powder; Sensai, Silk Peeling Powder - Courtesy Press Office

Maschere purificanti, rivelatrici di luminosità Chi è in cerca di un'azione più decisa, ma pur sempre rispettosa della barriera cutanea, può ricorrere alle più classiche formule in crema, da lasciare in posa e rimuovere dopo qualche minuto. Chi ha una cute grassa e impura dovrebbe puntare su formule purificanti, per esempio a base di argilla, ideali per dare al viso un aspetto fresco e levigato. Un passaggio particolarmente importante per riequilibrare la cute acneica, che, a causa di un eccesso di sebo, può presentare sfoghi e punti neri. Con i trattamenti giusti si eliminano le impurità, preparando l'epidermide a ricevere i trattamenti applicati in seguito, così che la skincare risulti davvero efficace e in grado di donare un incarnato sano e morbido in vista dei primi raggi. Milk & Peel Mask di Erborian è una maschera peeling che esfolia e rimuove delicatamente le cellule morte grazie al mix di latte di sesamo, che migliora la grana cutanea, olio di sesamo nutriente ed enzimi esfolianti. Smart Pure Pore-Stick Maschera Esfoliante di Diego Dalla Palma è un pratico stick dalla duplice azione: esfolia delicatamente grazie ai microgranuli e assorbe il sebo in eccesso, perché racchiude caolino, niacinamide, estratto di bardana e rosmarino dalle naturali proprietà antibatteriche e astringenti. Ground Rice and Honey Glow Mask di Beauty of Joseon, infine, contiene riso, argilla bianca e miele dall'effetto seboregolatore e idratante al tempo stesso.

Da sinistra: Diego Dalla Palma, Smart Pure Pore-Stick Maschera Esfoliante; Erborian, Milk & Peel Mask; Beauty of Joseon, Ground Rice and Honey Glow Mask - Courtesy Press Office

Dopo l'esfoliazione, mai dimenticare di idratare Rinnovare l'epidermide e rimuovere le cellule morte è fondamentale per dare all'incarnato un aspetto levigato e omogeneo: si tratta, però, di uno step che, anche quando eseguito grazie a prodotti delicati, può seccare un po'. Motivo per cui, subito dopo è d'obbligo dissetare la pelle grazie a prodotti ricchi di ingredienti idratanti e restitutivi. Per ottenere un'abbronzatura luminosa, infatti, è fondamentale che la pelle sia in perfetta forma. Ecco perché, dopo l'esfoliazione, è importante vaporizzare elisir emollienti e stendere maschere rivitalizzanti a base di collagene, acido ialuronico ed estratti botanici. Boum Boum Milk di Violette_FR è un tonico spray adatto anche a chi soffre di eczema e psoriasi perché racchiude un'alta percentuale di estratto di betulla fermentata, squalano e acqua dei ghiacciai che, insieme, idratano intensamente e migliorano la texture cutanea. Atobarrier Cream Mist di Aestura è una bruma protettiva ricca di ceramidi che ammorbidisce immediatamente la pelle, rendendola più elastica. Bio-Collagen Facial Mask di Byoma è una maschera peel-off formulata con biocollagene e ceramidi che lenisce la barriera cutanea, tenendo a bada rossori e irritazioni: la texture gel rosata si solidifica in un film trasparente man mano che i principi attivi penetrano nella pelle e si rimuove facilmente una volta asciutta. The Revitalizing Express Mask di Lierac è una maschera dalla fresca texture gel, che racchiude acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare idratante e rimpolpante oltre a estratto di tulipano antiossidante, che stimola e rafforza le difese naturali della pelle per prevenire i primi segni dell’età.