Come vestirsi per un matrimonio a primavera? Gli abiti da cerimonia da cui prendere ispirazione

fashion 15 maggio 2026

Dai vestiti lunghi per matrimoni serali ai tailleur da giorno, passando per gli abiti eleganti da sfoggiare in giardini bucolici: i look dalle passerelle Primavera/Estate 2026 perfetti per le prossime cerimonie

Di Valeria Boraldi

Luisa Beccaria, in sfilata con la collezione PE26 alla Villa Reale di Milano, porta in scena abiti dall’allure magica - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Da maggio a settembre essere invitate a un matrimonio è una possibilità concreta per molte di noi, ma anche il motivo ufficiale per aggiungere al proprio guardaroba un nuovo abito da cerimonia. Tra vestiti lunghi, abiti da cocktail e tailleur, le idee per presenziare in grande stile a un matrimonio in primavera o d’estate non mancano. Ecco le più belle a cui ispirarsi guardando le passerelle dalla moda Primavera/Estate 2026. Giardino in festa L’atmosfera bucolica di un giardino verde e fiorito è l’ideale per celebrare il giorno delle nozze. E se si è invitati in un tale contesto vale la pena puntare su abiti a tema. Le fashioniste che amano questo stile non possono non scegliere una creazione Luisa Beccaria Primavera/Estate 2026: la mise in tonalità pervinca unisce mantello e abito dai tessuti impalpabili in un mix etereo e altamente raffinato. La mantella si allaccia con un nastrino all’attaccatura del collo, avvolgendo l’abito dallo scollo a “V” che scende leggero lungo il corpo in una cascata di organza e tulle. La creazione è decorata con ricami policromi dai motivi floreali, che donano all’abito l’aspetto di un campo ricco di nuance delicatecome rosa, lilla, azzurro e verde.

Abiti fatati e creazioni con gonne al ginocchio o longuette sono ideali per vivere festeggiamenti immersi in giardini da favola. Dalle passerelle PE26: da sinistra, mise Luisa Beccaria; Christian Dior; Carolina Herrera - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Allure bon ton per l’abito con corpetto bustier e gonna a ruota, drappeggiato e dai volumi scultorei, firmato Christian Dior Primavera/Estate 2026, che prende forma in un trionfo di chiffon di seta color carta da zucchero, rivisitando l’iconico modello della Maison. Senza spalline e con jupe au genou, questa creazione è andata in scena in occasione della prima sfilata donna del direttore creativo Jonathan Anderson. I drappeggi del vestito sfociano in fiocchi asimmetrici, per mise dall’eleganza fresca, ma sofisticata. Durante la cerimonia, ideali bolerino o scialle in tinta o a contrasto. Chi ama lo spirito ispanico può scegliere l’abito in organza di seta e balze by Carolina Herrera, con una stampa con grandi rose rosse su fondo lilla. Omaggio alla città di Madrid, l’abito sfoggia un ampio scollo a barchetta con volant che mette in mostra le spalle. Da coprire con scialle nei momenti in cui il galateo lo richiede. Per il giorno, tailleur e completi Che si svolga in chiesa o che si tratti di una cerimonia civile, il matrimonio è un evento che richiede un preciso dress code, cercando, però, di non rinunciare anche alla comodità. Se celebrato durante le ore del giorno l’evento può andare a braccetto con outfit che si declinano o in tailleur giacca/pantalone o in completi casacca/gonna, ma anche tute dai tagli particolari. Chi vuole respirare profumo di sabbia può scegliere il completo beige Ermanno Scervino con delicata stampa Principe di Galles: un blazer monopetto avvitato e dal taglio sartoriale va in coppia con un gilet, entrambi in georgette tecnica accoppiata con chiffon crepon di setae indossati sopra a una camicia bianca. Il tutto è impreziosito da un filo di perle iperfemminile in contrasto con lo stile mannish dell’outfit.

Per cerimonie celebrate nelle ore del giorno, tailleur e completi cadono a pennello. Dalle passerelle PE26: da sinistra, look Ermanno Scervino; Giorgio Armani; Chanel - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Per chi ama i “pezzi unici” la tuta monospalla Giorgio Armani è un vero e proprio tesoro: dalla texture cangiante - jacquard misto seta - la creazione brilla grazie a un motivo camouflage bicolore che dona movimento al capo. Le sfumature cromatiche si muovono dal viola al blu notte in un mélange sofisticato. Se in chiesa, uno scialle in tinta è ideale per coprirsi le spalle. Le amanti del completo con gonna gioiranno alla vista dell’ensemble Chanel burgundy: casacca con maniche lunghe e gonna fino alle caviglie sono rallegrate nei profili da garofani bianchi. Chic, ma super disinvolto. Abiti lunghi per la sera Quando il matrimonio ha luogo all’imbrunire e i festeggiamenti si estendono fino a tardi, via libera ad abiti lunghi che rispecchino l’atmosfera sontuosa e sofisticata della cerimonia. Per un effetto vestale in chiave contemporanea da Zimmermann è protagonista la seta: il maxi abito a sbuffo color champagne porta in scena arricciature voluminose e un maxi drappeggio che parte dal lato destro del busto e scende lungo il corpo. La scollatura a fascia esalta viso e décolleté. Se in chiesa, scialli in tinta o in nuance avorio cadono a pennello.

Per una cerimonia che incontra le ore della sera, seguita da eventi organizzati in location maestose, gli abiti lunghi sono compagni ideali. Dalle collezioni PE26: da sinistra, creazioni Zimmermann; Luisa Spagnoli; Richard Quinn - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight