Pedro Pascal, l’uomo che ha cambiato le regole del fascino

entertainment 12 maggio 2026

L'attore è diventato una vera ossessione pop: non con il fisico scolpito o la posa da action hero, ma con il suo essere “reale”

Di Marta Perego

Pedro Pascal non interpreta semplicemente personaggi carismatici. È riuscito a trasformarsi lui stesso in un nuovo modello di mascolinità contemporanea. Più morbida, ironica, meno ossessionata dall’idea di perfezione. In un panorama hollywoodiano dove ancora aleggia il mito dell’uomo invulnerabile, Pascal ha costruito il suo successo mostrando esattamente il contrario: che si può essere sex symbol, ma anche fragili con punte di autoironia, e ottimi attori senza rinunciare alla spontaneità. Ed è forse questo il dettaglio che lo ha reso una vera ossessione pop. Non il fisico scolpito o la posa da action hero, ma il modo in cui riesce a passare da protagonista assoluto del franchise più potente del mondo a uomo che ride dei propri meme online. Pedro Pascal piace perché sembra reale. E oggi, nel sistema ultra-controllato delle celebrity, è una rarità quasi rivoluzionaria. L’uomo che il web ha deciso di amare Negli ultimi anni Pascal è diventato molto più di un attore di successo. È una presenza costante nella cultura digitale. Ogni intervista genera clip virali, ogni red carpet diventa materiale da meme, ogni sua espressione viene trasformata in reaction sui social. Eppure, il fenomeno non nasce da una strategia costruita a tavolino. La sua forza sta proprio nell’assenza di distanza. Pascal non alimenta il mito dell’intoccabile: lo smonta continuamente con autoironia. Può parlare apertamente delle proprie ansie, mostrarsi emotivo davanti alle telecamere o scherzare sul fatto di essere “internet daddy” senza perdere un grammo di fascino. Anzi, è lì che il pubblico si riconosce. In quella combinazione insolita di sicurezza e vulnerabilità che oggi appare infinitamente più seducente della vecchia idea di virilità granitica. Anche i suoi personaggi raccontano questa evoluzione. Da Joel in The Last of Us al Mandaloriano, Pascal interpreta uomini duri solo in superficie, attraversati da paura, protezione e affetto. Figure paterne imperfette, emotive, lontane dall’eroe freddo e irraggiungibile che Hollywood ha venduto per decenni.

Pedro Pascal partecipa alla 98ª edizione degli Oscar - Credits Getty Images

Chanel e il lusso di sembrare autentici Prima è stata l’apparizione alla sfilata Chanel Primavera-Estate 2026 al Grand Palais, poi gli Oscar, dove Pedro Pascal ha scelto ancora una volta la maison francese per il red carpet più importante dell’anno. Infine, la nomina a global Ambassador arrivata nell’aprile 2026. Il sodalizio Pedro Pascal/Chanel non sembra una semplice operazione fashion, ma la conferma di una direzione estetica e culturale molto precisa.

Pedro Pascal partecipa alla sfilata della collezione Donna Primavera/Estate 2026 di Chanel - Credits Getty Images

Con Matthieu Blazy alla guida creativa, Chanel sta abbandonando un certo immaginario maschile fatto di distacco, controllo e perfezione impeccabile. Al suo posto emerge un’eleganza più fluida, personale, quasi emotiva. Un uomo meno ingabbiato nei codici tradizionali del lusso e più libero di mostrarsi per quello che è. Pedro Pascal incarna tutto questo in maniera naturale. Non ha l’eleganza fredda del divo classico, né quella ostentata delle nuove celebrity costruite per i social. Il suo fascino funziona perché sembra spontaneo. Può passare da un look sartoriale impeccabile a una semplice canotta bianca senza perdere autorevolezza o presenza scenica. Anzi, è proprio quella disinvoltura a renderlo credibile. Ed è qui che Chanel sembra aver trovato qualcosa di raro: un volto capace di trasmettere lusso senza risultare distante. Pascal porta nella maison una forma di carisma più contemporanea, fatta di ironia, vulnerabilità e sicurezza non ostentata. È sofisticato, ma accessibile. Glamour, ma profondamente umano. Anche le parole di Matthieu Blazy raccontano bene questa visione. Il direttore creativo lo ha definito “un uomo straordinario e un attore incredibile”, celebrandone soprattutto “la gentilezza, il talento e il suo modo di vedere il mondo”, qualità che considera “accoglienti e fonte di ispirazione”.

Pedro Pascal partecipa al photocall dell'evento speciale “I Fantastici Quattro: First Steps” - Credits Getty Images

Tra Star Wars e cinema d’autore Nel frattempo, la sua carriera continua ad accelerare. Ora protagonista del film The Brigands of Rattlecreek presente al Marché du Film di Cannes, il 20 maggio arriva al cinema con The Mandalorian and Grogu, il film che espande definitivamente l’universo nato dalla serie. I trailer hanno già alimentato le teorie dei fan: Din Djarin sembra preparare Grogu a vivere senza di lui, aprendo la possibilità di un addio emotivo al personaggio.

Pedro Pascal partecipa all'evento per i fan “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” - Credits Getty Images