Haute couture SS26, il debutto “leggero” di Blazy da Chanel

Il secondo giorno dedicato all'Haute Couture di Parigi si è aperto con l’attesa per la prima collezione di Alta Moda firmata da Matthieu Blazy per Chanel, sotto una pioggia insistente che non ha fermato lo star system arrivato per lui al Grand Palais. Se per la sfilata di debutto nella maison - quella della collezione Chanel Primavera-Estate 2026 alla Paris Fashion Week - lo stilista aveva scelto come setting un sistema solare che rievocava l’infinità del cosmo, questa volta si è fatto ispirare dalle atmosfere fiabesche del bosco e da un Haiku giapponese: “Uccello su un fungo. Ho visto la bellezza all'istante. Poi se n'è andato, volato via”. Tradotto in passerella: ci sono i funghi, che affiancano le modelle, leggere come uccelli. Tra loro Bhavitha Mandava , la prima modella indiana ad aprire Chanel, lo scorso ottobre. Il risultato è una danza di colori, forme e orizzonti, che portano con sé una promessa: libertà, semplice e gioiosa. Per qualcuno una libertà talmente lieve da poter vestire persino il quotidiano.

Il direttore creativo Matthieu Blazy saluta il pubblico durante la sfilata Chanel della Haute Couture Week Primavera/Estate 2026 - Credits: Getty Images

Inno alla leggerezza

Per lavorare a questo show Matthieu Blazy si è chiesto “Cosa rende Chanel, Chanel?”. La risposta è una collezione che scava e riesamina il cuore della label francese. E se l’essenza del marchio è il tweed, Blazy stupisce puntando non su struttura, ma su leggerezza e movimento. Così ad aprire la sfilata c’è il tailleur Chanel che avvolge come una seconda pelle. Ridotto alle sue dimensioni essenziali e costruito con trasparenze di seta mousseline in delicate tonalità, quasi come un ricordo delle storie stratificate dalla label.

I look poi si strutturano pian piano. Prima i ricami: una lettera d'amore, una bottiglia di N°5, un rossetto rosso. Simboli infilati nelle tasche, cuciti all'interno, appesi alla iconica catena della borsa Chanel. Poi le sovrapposizioni, le plissettature e gli intrecci. Una sperimentazione tessile di cui Matthieu Blazy è già stato portavoce nei suoi precedenti anni in Bottega Veneta. Tutte lavorazioni che da una parte danno struttura alla materia, dall’altra mantengono quell’idea di leggerezza da cui Blazy è partito, evocando le piume degli uccelli. Così in mezzo al bosco incantato appare una miriade di volatili, dai più domestici ai più esotici, che si radunano attorno agli imponenti funghi e ai salici piangenti.