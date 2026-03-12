Morbidi e leggeri, i pantaloni di tendenza per look eleganti e comodi

Dalla sfilata di Mugler PE26 - Credits: Launcmetrics.com/Spotlight

Sono tra i capi funzionali per definizione. I pantaloni morbidi e lunghi (tecnicamente definiti wide leg o a gamba larga) mantengono, anno dopo anno, il ruolo da protagonisti tra le tendenze e anche la Primavera/Estate 2026 non fa eccezione. Ci sono i modelli neri “che stanno bene su tutto”, quelli color neve o dalle nuances “terrose”, ma non mancano le versioni che sposano le tinte arcobaleno, le stampe a righe o “fantasia”. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Una cosa è certa: lo stile è assicurato.

I pantaloni lunghi, leggeri e neri

Il sodalizio tra la nuance passe-partout per eccellenza, il nero, ed il capo versatile e comodo per antonomasia, il pantalone, è sinonimo di comodità e funzionalità. Per chi ama questa combinazione, cadono a pennello i modelli di Jil Sander, dalle linee classiche rese “all’avanguardia” grazie a piccoli tagli a livello della cintura. La vita alta si abbina perfettamente a crop top grigi con taglio all’americana. Ecco che, così, nascono look chic e delicatamente formali, smorzati da teen touch. Sbuffano in vita quelli firmati Issey Miyake, assecondando l’abbraccio di piccole cinture, che ne avvolgono i centimetri di tessuto come fossero bouquet di fiori: scendono “a palazzo”, slanciano la figura e si esaltano a vicenda con t-shirt bianche, larghe ed arricciate.

Tagli sartoriali dall’allure sofisticata per i pantaloni morbidi, leggeri ed ampi creati dalla maison Givenchy, che - insieme a blazer portati aperti, mettendo in risalto biancheria intima raffinata - danno vita a tailleur dall’eleganza senza tempo. Come golfini annodati sulle spalle o in vita, ecco che i modelli di Christian Dior cingono i fianchi avvolgendosi su se stessi. Un gioco di texture da cui fa capolino la lavorazione a costine, che rende i pantaloni perfetti soprattutto se abbinati a bluse morbide e dallo stile bon ton. Nascono così capi fluenti e accomodanti, per look adatti alle occasioni più o meno formali. Da Schiaparelli va in scena uno stile scultoreo, in cui pantaloni morbidi neri classici sposano bomber corti, che proteggono camicie dall’aspetto rigido ed increspato, pronte ad ergersi come opere d’arte.