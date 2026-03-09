Sneakers Primavera/Estate 2026, i nuovi trend lusso

Per anni la sneaker di lusso ha occupato spazio, letteralmente. Suole oversize, costruzioni ipertrofiche, volumi aggressivi. Il messaggio era chiaro: farsi vedere. La primavera 2026 cambia registro e la sneaker si abbassa, si alleggerisce, non rinuncia all’identità, ma rinuncia all’eccesso gratuito. La nuova stagione non è uniforme, ma racconta tre trend: la silhouette ribassata couture, la chunky materica ancora presente, ma più controllata, e l’ibrido tecnico-colorato che fonde outdoor e moda.

La silhouette ribassata, quando il lusso diventa linea

La direzione più forte è quella delle sneaker basse, affusolate. Gucci presenta un modello in canvas GG beige con sovrapposizioni in suede sabbia. La banda verde-rossa laterale è netta ma non invadente, la suola è sottilissima color caramello, quasi da driving shoe. Il dettaglio dei charm GG dorati sui lacci aggiunge un accento gioiello discreto.

Louis Vuitton con la Footprint Soccer rosa lavora sulla memoria calcistica. Suede bubblegum, maxi linguetta imbottita con logo, costruzione ribassata e tacchetti morbidi integrati nella suola: è sport heritage trasformato in oggetto couture. Miu Miu compie il gesto più radicale: satin cipria, struttura leggerissima, punta sdoppiata tipo tabi, suola gum sottilissima. È una sneaker che sfiora la ballerina, quasi lingerie sportiva. Anche Celine si muove in questa area con una tennis rétro in panna e suede, pulita, minimale, con fondo basso e proporzione Anni '70.