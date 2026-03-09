Paris Fashion Week FW26-27, da Gaultier l'abbraccio tra Lantink e il fondatore

Dalla sfilata di Hermès FW26-27 - Credits: launchmetrics.com/Spotlight

Le creature notturne di Hermès

È la notte che porta consiglio, quella che protegge i nostri sogni - fatta di calma e attese ed in cui ci si può lasciar andare a pensieri senza interferenze esterne - che crea l’atmosfera dentro cui si muove e sfila la collezione Autunno/Inverno 2026-2027 di Hermès. La donna disegnata dalla direttrice creativa Nadège Vanhee avanza sicura di sé, come una moderna divinità notturna che domina uno spazio sospeso, attraverso un’attitude rigorosa, raffinata e controllata. Una nuova versione di colei che, nella mitologia greca, era la Dea dell’oscurità, dei morti e della luna - Ecate - va in scena alla Garde Républicaine di Parigi, tra silhouette asciutte e linee allungate. Mises che - nella loro eleganza - profumano di mondo equestre, rispettando i dettami stilistici della maison francese, prendono forma da creazioni che diventano armature in cui rifugiarsi, per affrontare in modo sicuro l’incertezza della contemporaneità, anche grazie ad un pizzico di estetica biker dall’allure futuristica.

La materia dà vita a capi in cui la pelle morbida è protagonista - catturando la luce e rendendola parte integrante della struttura artistica - sviluppandosi in mini-giacche dalle mille tasche, trench portati con nonchalance anche aperti e di sbieco, pencil skirt al ginocchio in cui le cerniere si aprono o chiudono in spacchi più o meno audaci o tute che diventano quasi una seconda pelle. A questa si uniscono, ad esempio, il mohair o la maglia double-face, in mix in cui texture di diverso peso e consistenza vivono in una delicata soluzione di continuità o in giochi di layering che donano ai look una sensazione di compattezza. Tra lunghi cappotti, blazer doppiopetto, giacche a trapezio, pantaloni jodhpur e cappe sui cui si stagliano le geometrie iconiche dei carré Perspective di A.M. Cassandre - che rendono tridimensionali le superfici dei tessuti - va in scena una donna in cui sensualità e controllo si sposano in un duo perfetto e indissolubile. Pantaloncini in jersey si accompagnano a stivali cruissard e miniabiti riportano fantasie moderne, muovendosi in una palette calda che tocca il nero ed il burgundy, ma che cavalca - tra tutti - anche sulle rive delle nuances vivaci come il giallo, il cognac, il verde o l’azzurro, portando nella notte bagliori di luce.