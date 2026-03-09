Barbie Day, come la bambola iconica ha influenzato un'epoca

Dal film “Barbie”, 2023 - Credits: Getty Images

Dopo i primi momenti di incertezza, Mr.Handler accetta, sentendo il profumo di un successo quasi assicurato. Oltre oceano, precisamente in Germania, infatti, era già in commercio un giocattolo simile dal nome Bild Lilli . Con l’aiuto dell’Ingegnere Jack Ryan, nasce così Barbie - dal diminutivo con cui veniva chiamata la figlia della coppia, Barbara - come tutti la conosciamo: bella e spensierata, oltre che simbolo del California Dreaming .

È nata il 9 marzo del 1959 . È Barbie , la bambola dall’estetica ricercata e dall’allure californiana, amica e compagna di giochi per milioni di bambine in tutto il mondo. In quasi 70 anni di storia ha saputo influenzare cultura e immaginario collettivo. Dall'idea di bellezza impeccabile, per cui è stata anche criticata, all'evoluzione più inclusiva, questo giocattolo è rimasto un punto fermo per intere generazioni.

A sinistra, Ruth Handler insieme al marito Elliot Handler: lei tiene in mano un modello di Barbie e lui, invece, Ken, 1987; a destra, Ruth sorride mostrando alcune bambole della linea Barbie, 1994 - Credits: Getty Images

Barbie può essere ogni donna

Può essere tutto ciò che vuole, Barbie. L’immagine più ricorrente è quella classica: la versione bionda, dal fisico snello e con gli occhi chiari. Nata da sola, con il trascorrere del tempo Barbie è stata affiancata da altri personaggi come le sorelle Skipper, Stacie, Shelly e Chelsea, il fidanzato Ken, la migliore amica Midge, i cavalli e tante altre figure che fanno parte del suo universo.

Poi l'evoluzione più inclusiva, quando i tratti fisionomici hanno iniziato a rispecchiare diverse culture e origini, il fisico nuovi tipi di corporatura e gli abiti carriere e professioni diverse, comprese quelle tradizionalmente riservate agli uomini. Così è nata Barbie veterinaria, dentista, pattinatrice o subacquea. Una linea di bambole capace di rispecchiare e soddisfare i desideri, gli stili e le propensioni delle personalità più varie.

L’effetto Barbie nel mondo della moda

Il giocattolo entrato nella vita di milioni di persone è divenuto iconico e simbolo di stile, arrivando ad influire anche nel mondo della moda. Ricordiamo la collezione PE15 firmata Moschino by Jeremy Scott, che rese omaggio alla figura della Barbie tra abiti giocosi e frizzanti e accessori colorati e pop.