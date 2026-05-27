Taylor Swift, il matrimonio è già un caso

Il matrimonio più atteso del pop ha già una data, almeno secondo la stampa americana, ma non ancora una conferma ufficiale. Taylor Swift e Travis Kelce , fidanzati dall’agosto 2025, sarebbero pronti a sposarsi il 3 luglio 2026 a New York, con una location che resterebbe segreta fino al giorno stesso della cerimonia. L’indiscrezione è stata rilanciata da alcune testate internazionali, ma al momento non è stata confermata né dalla cantante né dal giocatore dei Kansas City Chiefs.

Il fidanzamento , invece, è stato annunciato il 26 agosto 2025 con un post condiviso sui social, dopo una relazione iniziata nel 2023 e diventata rapidamente una delle storie più seguite tra musica, sport e cultura pop. Da quel momento, ogni dettaglio sulle possibili nozze è stato letto come un indizio: dalle apparizioni pubbliche della coppia agli outfit bianchi della popstar, fino alle ipotesi sulla lista degli invitati . Secondo alcune testate, i “save the date” sarebbero già stati inviati e l’evento sarebbe costruito con un livello di riservatezza altissimo. Pare ci sia già una nutrita guest list con nomi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport , ma anche in questo caso si tratta di informazioni non confermate.

Il caso plus one e la lista ospiti blindata

A trasformare le nozze in un caso mediatico è soprattutto la polemica sul plus one, cioè la possibilità per gli invitati di portare un accompagnatore. Pare che alcuni ospiti single non abbiano ricevuto il permesso di presentarsi con una persona al seguito. Uno degli invitati, rimasto anonimo, si sarebbe lamentato della regola, giudicandola imbarazzante e spiegando di valutare persino l’ipotesi di non partecipare. La ragione della scelta, secondo la stessa ricostruzione, sarebbe legata a tre fattori: numero limitato di posti, sicurezza e volontà di evitare presenze non strettamente vicine alla coppia.

E c'è già chi ha letto la vicenda come una questione di galateo contemporaneo: nei matrimoni di oggi il plus one è ancora un automatismo o può essere limitato dagli sposi, soprattutto quando l’evento è privato, ristretto e ad alto rischio mediatico? Ma in questo caso la presunta regola del no plus one, se confermata, avrebbe una logica molto concreta. Taylor Swift è una delle artiste più seguite al mondo, Travis Kelce è una star della NFL, e un matrimonio di questo tipo rischia di trasformarsi in un evento ingestibile tra paparazzi, fan e contenuti social non autorizzati. Rhode Island smentito, New York resta un’ipotesi.