Autoabbronzante, istruzioni per l'uso: come ottenere un effetto naturale, senza macchie

Avere una pelle ambrata e luminosa è il desiderio di molti, in particolare quando la bella stagione porta a scoprirsi di più. Per rimediare al pallore e restituire alla pelle il glow factor in sicurezza, senza esporsi per forza agli UV, la soluzione c'è. E consiste nell'usare l'autoabbronzante, che in passato è stato un po' accantonato, ma che di recente è tornato in auge grazie a formule innovative, che sono al tempo stesso facili da stendere e a prova d'errore, ricche di ingredienti che fanno bene all'epidermide.

Autoabbronzante, come funziona e quale scegliere

La maggioranza delle formule racchiude diidrossiacetone, uno zucchero che reagisce con gli aminoacidi presenti nello strato più superficiale dell'epidermide scurendola e mimando così gli effetti dell'abbronzatura. Più alta è la concentrazione di questo ingrediente nella formula, più intensa è la tonalità ottenuta. Le formule più moderne, oltre all'intensità del colore, permettono anche di scegliere il sottotono (pesca, per illuminare, verde per neutralizzare i rossori, viola e blu) in modo da regalare un risultato ipernaturale. Per quanto riguarda texture e formula, mousse e schiume sono le più popolari per il corpo, mentre mist e gocce da aggiungere all'idratante preferito sono di solito riservate al viso.

Preparare la pelle è fondamentale

Il segreto di una tintarella fake sì, ma pur sempre naturale, omogenea e radiosa, consiste nella skin prep che precede la stesura dell'autoabbronzante vero e proprio. Fondamentale, dunque, esfoliare delicatamente in modo da eliminare ogni traccia di secchezza che, altrimenti, finirebbe per trattenere il pigmento provocando antiestetiche macchie.

Per eliminare le cellule morte, si può utilizzare un classico scrub in granuli come Vinosculpt Crushed Cabernet di Caudalíe a base di olio di vinaccioli d'uva antiossidante e miele addolcente, che leviga la cute senza aggredirla. In alternativa, è d'aiuto utilizzare un guanto come Body Glove di Lávika da massaggiare in particolare sulle aree più ispessite, come gomiti e ginocchia. Per il viso, invece, si può ricorrere a una formula in polvere, efficace ma delicata, come The Rice Polish di Tatcha a base di enzimi di papaia e seta, che rinnovano la cute del viso senza aggredirla.