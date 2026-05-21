Festival di Cannes 2026, i cinque uomini più stilosi sul red carpet

Malek porta il nero come una seconda pelle : compatto, intenso, mai ornamentale. È un modo di vestire che gli appartiene da sempre e che a Cannes funziona ancora di più, perché dialoga con il tono fragile e notturno del film, ma anche con la sua immagine pubblica di attore enigmatico, mai completamente leggibile. Saint Laurent gli offre la grammatica perfetta: linee affilate, rigore parigino e una certa idea di maschile costruito più sull’attitudine che sulla decorazione. In mezzo a look più teatrali, più colorati o più apertamente fashion, Malek sceglie il potere del nero assoluto. E dimostra che, sul red carpet, anche la discrezione può diventare una dichiarazione di stile.

Rami Malek è arrivato sulla Croisette con un look Saint Laurent nero, asciutto, quasi tagliente. Per la première di The Man I Love di Ira Sachs, l’attore ha scelto la sua strada più riconoscibile: nessun effetto speciale, nessuna concessione al colore, nessun decorativismo gratuito. Solo una silhouette precisa, costruita su pochi elementi e su un’idea molto netta di presenza: giacca scura dalle spalle definite, camicia bianca , pantalone formale, scarpa lucida. Il risultato è un’eleganza cinematografica, controllata.

Non sono solo tuxedo impeccabili, ma proporzioni studiate, camicie aperte, gioielli portati come elementi strutturali, knitwear al posto della camicia formale, completi fluidi, colori difficili e silhouette meno prevedibili. Il nuovo red carpet maschile non rinuncia al rigore, ma lo alleggerisce; non abbandona il classico, ma lo sposta. E proprio in quello scarto tra protocollo e personalità, tra sartoria e racconto si misura lo stile degli uomini più interessanti di Cannes 2026.

Colman Domingo è forse il volto maschile più potente di questo Cannes 2026. Alla première di Garance , l’attore ha indossato un look custom Valentino che porta il menswear fuori dalla comfort zone dello smoking e lo trasforma in vera costruzione couture. Il pezzo centrale è una camicia in viola profondo, attraversata da righe luminose di cristalli e definita da un elemento fluido sul retro, quasi una cappa breve, abbinata a pantaloni scuri gessati.

Lo smoking resta classico, quasi da manuale, però non appare rigido. La linea è pulita, il corpo non è ingabbiato, il dettaglio prezioso è per dare profondità al look. Leclerc funziona perché non prova a recitare la parte della star. Entra nel codice del Festival senza perdere la sua naturalezza: quella compostezza un po’ sportiva, disciplinata, internazionale, che appartiene più al paddock che al cinema , ma che sulla Croisette trova una sua precisione. Armani gli dà la cornice giusta: formale, impeccabile, mai eccessiva. Il risultato è uno smoking contemporaneo proprio perché non forza nulla.

Miles Teller in Zegna e Saint Laurent, la nuova disinvoltura americana

Miles Teller è uno dei nomi più interessanti dello stile di Cannes maschile perché lavora su due registri diversi: il photocall e la sera. Per il photocall di Paper Tiger, film di James Gray presentato in concorso, ha indossato un completo Zegna composto da knit polo e pantaloni in una tonalità verde “pea soup”, insolita ma molto chic. Per la première dello stesso film, ha sfoggiato un look Saint Laurent. Il punto moda qui è il passaggio dalla formalità obbligata alla sartorialità rilassata.

Al photocall, Teller evita il completo rigido e sceglie una maglia polo in maglieria: un capo ibrido, a metà tra sportswear raffinato e tailoring estivo in un verde spento, quasi vegetale, che sulla Croisette funziona perché costruisce un’immagine più adulta. Teller è bello e stiloso proprio perché non forza e non cerca l’effetto fashionista, ma aggiorna il guardaroba maschile americano con una morbidezza europea: knitwear, colore difficile, pantalone pulito, poca decorazione. È il tipo di look che parla a una mascolinità contemporanea meno muscolare e più calibrata. Anche il passaggio a Saint Laurent per la sera conferma la direzione: silhouette più affilata, atmosfera più cinematografica, ma sempre dentro un’eleganza controllata.