Costume designer e cinema: l’arte invisibile che veste i personaggi sullo schermo

Se c’è una costume designer che ha saputo conquistare contestualmente Hollywood e il mondo della moda, quella è senza dubbio Miyako Bellizzi . Candidata Premio Oscar 2026 ai migliori costumi per Marty Supreme , è stata protagonista durante la Design Week di uno dei talk del progetto ARMANI/Archivio con cui la maison ha presentato la riedizione di 13 look realizzati da Giorgio Armani dal 1979 al 1994 .

Il lavoro del costume designer è cambiato . Non più artigianato invisibile, ma presenza narrativa fondamentale e sempre più spesso una figura che varca i confini del set per esistere sui red carpet, sui social, dentro le logiche dei brand. Il costumistaoggi è narratore, co-autore, strumento promozionale . In alcuni casi, terreno di scontro tra creatività e marketing. In tutti, liaison fondamentale tra moda e grande schermo.

Da sinistra: La costume designer Miyako Bellizzi indossa un look parte delle riedizioni di ARMANI/Archivio: un giacchino corto ispirato al workwear maschile degli anni ‘50 e una pencil skirt in tessuti sartoriali - Courtesy Armani Press Office; Tra giacche e dintorni, il secondo capitolo ARMANI/Archivio è stato dedicato alla riedizione di 13 look Giorgio Armani creati tra il 1979 e il 1994. Un tema, quello della ricerca tra archivi e collezioni vintage che è parte integrante del lavoro del costume designer, come racconta Miyako Bellizzi nella nostra intervista - Courtesy Armani Press Office

Da cosa si parte quando si creano i costumi per i protagonisti di un film? Su questo Miyako non ha dubbi, è una questione di approccio e di metodo: “ La cosa fondamentale per costruire un personaggio è immaginarlo come una persona reale. Ogni progetto nasce in modo diverso, ma come prima cosa bisogna sempre entrare nella mente del personaggio, fino quasi a “diventarlo”.

“Si tratta di un processo molto simile a quello degli attori - continua - perché anche il costume designer deve pensare, reagire e osservare il mondo attraverso gli occhi del personaggio che sta costruendo ”. Dietro il fascino del lavoro, però, esiste una parte molto meno glamour e più complessa di quanto normalmente ci si immagini. Bellizzi sottolinea come la creatività rappresenti solo una piccola parte del lavoro complessivo : il vero cuore del mestiere è fatto di organizzazione, logistica e gestione di team enormi. Per Marty Supreme , ad esempio, ha lavorato con un gruppo di oltre 50 persone per mesi interi, dormendo pochissimo. La ricerca e l’archivio personale poi sono centrali nel suo metodo di lavoro.

Anche un semplice capo basico può diventare significativo se inserito nel contesto giusto. “Per Marty Supreme, per esempio, la sfida principale è stata trovare capi che non avessero già un immaginario cinematografico troppo riconoscibile. In particolare, mi sono concentrata sulle polo e sui top di Timothée, cercando di creare qualcosa di speciale e mai visto prima sullo schermo, attraverso pezzi originali, ricostruzioni o repliche create ad hoc”. Non a caso questo lavoro le è valsa la nomination agli Oscar. Che sia la prima di una lunga serie?

Guadagnino e la moda che diventa narrazione

Tra i registi che maggiormente hanno espresso la loro creatività a cavallo tra moda e narrazioni, c’è sicuramente Luca Guadagnino.

Nei suoi film i costumi definiscono i personaggi e le loro evoluzioni. A partire dai suoi primissimi lavori. In Io sono l’amore (2009), la costumista Antonella Cannarozzi – che fu candidata agli Oscar- ha commissionato gli abiti a Raf Simons (Jil Sanders) portando una collezione di moda, quella A/W 2008, sul grande schermo. Poi è arrivato il sodalizio con Giulia Piersanti, costume designer la cui attività principale è la direzione del knitwear di Celine. Con lei ha lavorato in A Bigger Splash, dove il personaggio di Tilda Swinton, temporaneamente muto, comunicava solo attraverso gli abiti, e in Chiamami col tuo nome, dove le ormai mitiche polo Lacoste di Chalamet erano il risultato di una ricerca fotografica sugli Anni '80 italiani.

Con Challengers, Guadagnino ha cambiato strategia e ha voluto come costume designer Jonathan Anderson, direttore creativo di Loewe, trasformando il costumista in co-autore del film. I costumi seguono la parabola del personaggio di Zendaya dal guardaroba adolescenziale al power dressing da celebrity, riflettendo anche la cultura contemporanea della sponsorship sportiva. Il risultato, il cosiddetto "tenniscore”, è circolato sui social molto prima e molto oltre l'uscita del film. Il caso più emblematico è quello della maglietta grigia con la scritta "I Told Ya". Nel film la indossa Tashi, poi Patrick se ne appropria e la porta per anni come oggetto di potere tra i due personaggi. Il riferimento era intenzionale: Anderson si era ispirato a JFK Jr. per costruire l'estetica del personaggio. Loewe l'ha poi messa in vendita come capsule collection. Il costume era diventato prodotto. La narrazione, distribuzione.