Stile campestre, tra accessori e vestiti ispirazione “Casa nella prateria”, la moda Estate 2026 si fa bucolica

Gabriela Hearst PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Prati verdi, sentore di fiori nell’aria, la campagna nel suo massimo splendore. La moda ci porta lontano dalla frenesia urbana e le collezioni Primavera/Estate 2026 celebrano lo stile campestre portando in passerella abiti bucolici, look dall’allure country chic e vestiti in stile Casa nella prateria. Motivi floreali, ricami ispirazione garden, abiti immacolati in popeline e mussole di cotone, vestiti prendisole: è il momento di virare verso look spensierati da indossare non solo in mezzo alla natura e nei prossimi weekend fuoriporta, ma anche in città per affrontare la giungla urbana con un tocco di leggerezza e romanticismo.
Abiti in stile Casa nella prateria
In versione longdress o corti, gli abiti campestri si indossano sia in contesti bucolici sia per saltare da un impegno all’altro sentendosi un po' Jane Austen. Come lo chemisier in popeline rosso firmato Ralph Lauren dalle maniche blousonampie e con maxi gonna. Una creazione versatile anche grazie alle tasche laterali all’americana, per una mise sofisticata e nostalgica ideale per incantare gli Hamptons.
Gli abiti che rievocano l’atmosfera campestre sono un must have nei guardaroba estivi più chic. Dalle passerelle PE26: da sinistra look Ralph Lauren; Ulla Johnson; Ujoh - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Per chi ama le atmosfere anni ’70, sarà perfetto l’abito di Ulla Jonhson con micro fiorellini arancioni e colletto da collegiale. Chiuso sul davanti con una cerniera e lungo fino a metà polpaccio, è ideale per sfoggiare un mood bucolico in città. Un vero e proprio giardino fiorito dalle nuance agrumate da indossare con sandali a rete e calzettoni, per un tocco giocoso all’outfit. Vince la palette cromatica coloniale da Ujoh, dove un abito prendisole in stile utility dress evidenza il busto con un corpetto morbido dai revers che evidenziano il décolleté, mentre la gonna ampia arriva fino alle caviglie. Le stradine delle Cotswolds gioirebbero alla vista di questo look, arricchito da un cappellino che matcha texture e nuance.
Gonne e pantaloni per una comodità country
Per una serata in giardino, una colazione in veranda o una passeggiata al parco sarà perfetto l’abito lilla a rose di Antonio Marras: scollo a barchetta, gonna lunga fino al ginocchio e cintura in vita. Ai piedi, scarpe basse e a punta in tinta rendono il mix rilassato.
In campagna lo stile non rinuncia alla comodità. Dalle collezioni PE26: da sinistra mise Antonio Marras; Ungaro; Gabriela Hearst - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Non solo maxi gonne, ma anche ensemble con pantaloni morbidi. La camicia a manica corta annodata in vita e il pantalone a palazzo stampa animalier sono il tocco audace per interpretare il mood country chic in chiave non convenzionale. Nelle giornate assolate il fashion diktat è chiaro: puntare sui white look non solo in campagna, ma anche in città. Perfetto il completo con maxiskirt eblusa in organza di seta bianca, stretta da una sottile cintura di corda ton-sur-ton, by Gabriela Hearst: i ricami del fiore di Mias e le maniche plissettate tirate su “a palloncino” sono realizzate a mano, mentre il colletto alla coreana dona alla creazione un’allure orientale.
Cappelli bucolici
Vivere appieno l’atmosfera country anche con accessori a tema? Un cappello che ci teletrasporta con immensa raffinatezza nei prati dello Yorkshire? Detto, fatto. Il cappello a falda largaLuisa Beccaria è un trionfo di taffetà chinè con motivi floreali. I nastri impunturati, allacciati sotto il mento in un fiocco, sono perfetti per dare un tocco romantico alla mise.
I dettagli fanno la differenza, come i cappelli che profumano di fiori e campagna. Dalle sfilate PE26: da sinistra Luisa Beccaria; Calvin Klein - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
A stampa floreale anche le bandane Calvin Klein, da annodare in testa e abbinare a bluse cropped e pantaloncini che ne seguono lo stile.
La campagna in una borsa
Per le appassionate di gardening, il necessaire irrinunciabile è la borsa dall’animo bucolico, come quelle in tela di Meryll Rogge con manici e dettagli in cuoio, perfette per accogliere fiori appena colti. In casa Miu Miu, invece, va in scena il rattan, che conquista una bowling bag ampia e color cognac, ideale sia da portare a spalla - grazie alunghi manici - che a mano, abbracciandola.
Un outfit campestre si definisce anche nei suoi particolari, come ad esempio le borse chic, ma anche funzionali. Dalle passerelle PE26: da sinistra Meryll Rogge; Miu Miu; Valentino - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight