Stile campestre, tra accessori e vestiti ispirazione “Casa nella prateria”, la moda Estate 2026 si fa bucolica

Prati verdi, sentore di fiori nell’aria, la campagna nel suo massimo splendore. La moda ci porta lontano dalla frenesia urbana e le collezioni Primavera/Estate 2026 celebrano lo stile campestre portando in passerella abiti bucolici, look dall’allure country chic e vestiti in stile Casa nella prateria. Motivi floreali, ricami ispirazione garden, abiti immacolati in popeline e mussole di cotone, vestiti prendisole: è il momento di virare verso look spensierati da indossare non solo in mezzo alla natura e nei prossimi weekend fuoriporta, ma anche in città per affrontare la giungla urbana con un tocco di leggerezza e romanticismo.

Abiti in stile Casa nella prateria

In versione longdress o corti, gli abiti campestri si indossano sia in contesti bucolici sia per saltare da un impegno all’altro sentendosi un po' Jane Austen. Come lo chemisier in popeline rosso firmato Ralph Lauren dalle maniche blousonampie e con maxi gonna. Una creazione versatile anche grazie alle tasche laterali all’americana, per una mise sofisticata e nostalgica ideale per incantare gli Hamptons.