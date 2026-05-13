L'arte povera di Jannis Kounellis a Milano: che cosa significa la sua installazione di 70 cappotti

Oggetti del quotidiano, come la polvere del caffè; elementi semplici, come legno e carbone; abiti che attraversano e poi abbandonano corpi umani. L'arte povera come esperienza di vita di Jannis Kounellis si impone oggi come un invito a fermarsi a riflettere sulla condizione dell’essere umano.

In un presente in cui tornano al centro del dibattito mondiale i conflitti e l'uomo in transito, l'occasione per osservare da vicino questo tipo di arte va colta a Milano, negli spazi de La Galleria di 10·Corso·Como, che dal 13 maggio al 16 giugno ospita un progetto speciale dedicato a uno dei più grandi artisti del XX secolo, in collaborazione con la Galleria Fumagalli. L’esposizione, aperta tutti i giorni, è costituita da un’unica grande installazione realizzata dall’artista greco nel 2009: qui la Galleria si trasforma in un teatro essenziale, in cui il visitatore è protagonista.

Che cos’è e cosa significa l'installazione di cappotti

Negli spazi bianchi della Galleria di 10·Corso·Como, l’installazione si compone di una sequenza di 70 cappotti appesi: non abiti, ma traccia materiale e immateriale di chi li ha indossati; di assenza e insieme presenza. La mancanza del corpo qui crea tensione emotiva. Una quantità di capispalla simili che, tutti assieme, creano un effetto di massa: una riflessione, dunque, anche sulla società e sull’individuo che si perde nel collettivo.

Il cappotto diventa così messa in scena della tragedia umana. Nel contesto di 10·Corso·Como, in cui cultura visiva, moda e arte si incontrano, il cappotto paradossalmente perde la sua funzione estetica e di status, per diventare simbolo umano e sociale: allegoria di nomadismo e diaspora, fatica e vita quotidiana. Un dispositivo potente e silenzioso di introspezione, un esempio concreto di materia reale, tipico dell’arte povera, che utilizza oggetti concreti per rompere con l’arte tradizionale.