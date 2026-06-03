Le bandiere e i simboli di Jasper Johns in mostra al Guggenheim Museum di Bilbao

Bandiere, lettere, mappe e oggetti del quotidiano. Ma anche l'emozione sublimata attraverso le pennellate di colore. C'è tutto questo nella retrospettiva dedicata a Jasper Johns in mostra al Guggenheim Museum di Bilbao. Jasper Johns: night driver, fino al 12 ottobre 2026, presenta circa 140 opere, tra dipinti, sculture, disegni, incisioni, un libro d'artista e una scenografia. Una grande occasione per i visitatori per esplorare sette decenni di carriera di uno dei pittori considerati tra i più importanti della metà del XX secolo, perché è stato centrale e fondamentale nella nascita di movimenti come la pop art, il minimalismo e l'arte concettuale. Nella metà degli Anni '50, infatti, Johns si è lasciato alle spalle la sua opera precedente, e ha dipinto la sua prima bandiera americana. Non un gesto politico, ma il simbolico inizio di un movimento artistico nuovo e dirompente.

Le iconiche bandiere e le mappe

Bandiere, bersagli, mappe, numeri e lettere sono soggetti che, in diverse declinazioni, strutturano l'opera di Jasper Johns, elementi quotidiani e facilmente riconoscibili diventati iconici, che hanno contribuito a renderlo un artista universalmente riconosciuto. Per questo la retrospettiva parte con esempi delle sue celebri pitture di soggetti piani, comprese opere molto note come Bandiera su campo arancione, Cassetto, Falso inizio, Bersaglio e Mappa. Poi il passaggio: In memoria dei miei sentimenti - Frank O'Hara segna il momento in cui la tematica impersonale lascia spazio a quelle emotive; il colore grigio, qui, conferisce loro un tono malinconico, le pennellate colorate un tono giocoso.