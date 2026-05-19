LA PUNTATA 20 maggio 2026

Tutte le emozioni della finale e il nome del vincitore del GF Vip 2026: ecco le ultime notizie sulla finale del GF Vip 2026 in onda venerdì 19 maggio

Ilary Blasi durante la finale del GF Vip 2026

Martedì 19 maggio in prima serata su Canale 5 va in onda la finale del Grande Fratello Vip 2026. Ecco cos'è successo durante la puntata in diretta su Canale 5. La finale del GF Vip si apre con una doppia performance: i finalisti si esibiscono sulla passerella mentre in studio Ilary Blasi e gli ex concorrenti ballano insieme. Negli ultimi giorni nella Casa, il rapporto tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo è stato al centro di numerosi momenti di tensione. Nel salotto del GF Vip, Renato e Lucia provano a chiarire i loro dissapori, ma il ragazzo sembra essere molto geloso di Raul Dumitras. GF Vip, Raimondo Todaro è il sesto finalista Raimondo Todaro e Renato Biancardi si sfidano per l'ultimo posto da finalista. Il pubblico decide che a meritare di rimanere in gara è Raimondo Todaro. Renato Biancardi è il primo eliminato della finale del GF Vip 2026. Renato abbraccia sua figlia Roberta e la sua ex moglie Enrica sulla passerella. I televoti flash della finale I vip vengono divisi in due terzetti per affrontare i primi due televoti flash della serata. Alessandra Mussolini finisce sulla casella nera della graticola e inizia una catena di scelte per decidere con chi affrontare il primo televoto. Alessandra Mussolini, Raul Dumitras e Adriana Volpe sono i vip al televoto per il primo televoto flash.

Alessandra Mussolini incontra la sorella Elisabetta Alessandra Mussolini riceve un'emozionante sorpresa: dopo una telefonata speciale, la vip incontra la sorella Elisabetta nel giardino della Casa. "Sono venuta solo per te. I litigi epocali non li ho fatti vedere a mamma. L'ho fatto per Ale perché ha avuto ragione lei. Noi eravamo scettici, ma ha avuto ragione lei. L'ho vista scoppiettante", sono le parole di Elisabetta per la sorella. Anche Raul Dumitras riceve la sorpresa dei suoi genitori mentre Adriana Volpe abbraccia sua figlia Gisele. Antonella Elia rivede l'ex Pietro Delle Piane Antonella Elia rivede l'ex compagno Pietro Delle Piane che vuole fare una sorpresa alla vip. Pietro Delle Piane propone ad Antonella di vedersi al termine del reality: “Antonella, io ti sento. Sento che tu senti quello che sento io. Dopo che fai? Possiamo andare a casa a parlare”. Ma le sorprese non sono finite: Lucia Ilardo si emoziona per la sorella Antonia mentre Raimondo Todaro incontra i suoi allievi sulla passerella del reality.