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Grande Fratello VIP

IL VERDETTO19 maggio 2026

Grande Fratello Vip, chi è il sesto finalista

Durante la finale del GF Vip del 31 maggio, è stata eletto il sesto finalista tra Renato Biancardi e Raimondo Todaro
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Renato Biancardi e Raimondo Todaro si contendono il titolo di sesto e ultimo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Nella Nuvola del reality, Ilary Blasi legge il verdetto del televoto: Raimondo Todaro è il sesto finalista mentre Renato Biancardi viene eliminato e deve lasciare la Casa.

"Per me è come aver vinto. Io ho fatto tutto quello che mi ha detto il cuore e non la testa", è il commento di Renato.

Raimondo e Renato tornano in salotto e saluta tutti gli inquilini. Lucia Ilardo va incontro a Renato e i due si baciano.

Prima di raggiungere lo studio, Renato Biancardi incontra sulla passerella sua figlia Roberta e la sua ex moglie Enrica . "Anche se siamo divisi come partner, mi ha dato mia figlia", dichiara Renato.

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