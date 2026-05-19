Biricik è fuori di sé dopo aver scoperto che Alper e Melisa si sono baciati e che Alper in realtà è innamorato di Melisa.

Nel frattempo Fatih, accompagnato da Latif, compra una collana nel tentativo di riconquistare Nehir.

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