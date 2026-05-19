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Be My Sunshine

SERIE TV20 maggio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 21 maggio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da giovedì 21 maggio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da giovedì 21 maggio

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 21 maggio

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine

Biricik è fuori di sé dopo aver scoperto che Alper e Melisa si sono baciati e che Alper in realtà è innamorato di Melisa.

Nel frattempo Fatih, accompagnato da Latif, compra una collana nel tentativo di riconquistare Nehir.

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