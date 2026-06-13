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Be My Sunshine

SERIE TV14 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 15 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da lunedì 15 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da lunedì 15 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 15 giugno

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine

L'arrivo dei genitori di Alper e Melisa aumenta le tensioni già esistenti nella coppia.

Melisa, infatti, inizia a nutrire dubbi sui sentimenti di Alper e sulla sua reale convinzione di voler costruire un futuro e trascorrere il resto della vita accanto a lei.

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