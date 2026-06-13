La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da lunedì 15 giugno.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
L'arrivo dei genitori di Alper e Melisa aumenta le tensioni già esistenti nella coppia.
Melisa, infatti, inizia a nutrire dubbi sui sentimenti di Alper e sulla sua reale convinzione di voler costruire un futuro e trascorrere il resto della vita accanto a lei.
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