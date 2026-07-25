Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Be My Sunshine

SERIE TV25 luglio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 25 luglio in streaming

La puntata del 25 luglio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
Condividi:

La puntata numero 32 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda sabato 25 luglio su Canale 5.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Ayca Aysin Turan (Haziran) e Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine.
Ayca Aysin Turan (Haziran) e Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine.

Be My Sunshine: la trama del 25 luglio

La serata di Haziran e Poyraz si conclude in modo inaspettato da parte di Haziran. Il giorno dopo Haziran lo accompagna a consegnare dell'olio a una coppia dell'isola.

Nel frattempo, Batu comunica al sindaco di essere figlio di una sua vecchia conoscenza e si rende disponibile a risolvere un problema dei cittadini.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche