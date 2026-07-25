La puntata numero 32 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda sabato 25 luglio su Canale 5.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
La serata di Haziran e Poyraz si conclude in modo inaspettato da parte di Haziran. Il giorno dopo Haziran lo accompagna a consegnare dell'olio a una coppia dell'isola.
Nel frattempo, Batu comunica al sindaco di essere figlio di una sua vecchia conoscenza e si rende disponibile a risolvere un problema dei cittadini.
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