La puntata numero 30 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda venerdì 24 luglio su Canale 5.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
L'arrivo di Batu al matrimonio sconvolge l'equilibrio appena ritrovato tra Poyraz e Haziran. Intanto Idil, ormai consapevole di non avere alcuna possibilità con Poyraz, decide di rinunciare al suo amore.
Alla festa Biricik si ubriaca e confessa a Melisa di essere innamorata di Alper e il ragazzo poi lo viene a sapere. Nel frattempo Sadik ha iniziato una nuova attività mentre Poyraz è geloso per la presenza di Batu,
Selma si arrabbia con la sorella perché non è presente nelle foto scattate al matrimonio e Gorkem cerca di consolarla.
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