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Be My Sunshine

SERIE TV24 luglio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 24 luglio in streaming

La puntata del 24 luglio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata numero 30 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda venerdì 24 luglio su Canale 5.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine.
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine.

Be My Sunshine: la trama del 24 luglio

L'arrivo di Batu al matrimonio sconvolge l'equilibrio appena ritrovato tra Poyraz e Haziran. Intanto Idil, ormai consapevole di non avere alcuna possibilità con Poyraz, decide di rinunciare al suo amore.

Alla festa Biricik si ubriaca e confessa a Melisa di essere innamorata di Alper e il ragazzo poi lo viene a sapere. Nel frattempo Sadik ha iniziato una nuova attività mentre Poyraz è geloso per la presenza di Batu,

Selma si arrabbia con la sorella perché non è presente nelle foto scattate al matrimonio e Gorkem cerca di consolarla.

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