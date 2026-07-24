La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Be My Sunshine: la trama del 24 luglio

L'arrivo di Batu al matrimonio sconvolge l'equilibrio appena ritrovato tra Poyraz e Haziran. Intanto Idil, ormai consapevole di non avere alcuna possibilità con Poyraz, decide di rinunciare al suo amore.

Alla festa Biricik si ubriaca e confessa a Melisa di essere innamorata di Alper e il ragazzo poi lo viene a sapere. Nel frattempo Sadik ha iniziato una nuova attività mentre Poyraz è geloso per la presenza di Batu,

Selma si arrabbia con la sorella perché non è presente nelle foto scattate al matrimonio e Gorkem cerca di consolarla.