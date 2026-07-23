La puntata numero 28 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda giovedì 23 luglio su Canale 5.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Haziran e Idil trovano un punto d'incontro: entrambe vogliono impedire il matrimonio tra i loro genitori. Haziran, infatti, per boicottare la madre, rispedisce al mittente un pacco contenente l'abito da sposa di Zeynep.
Nonostante i tanti impedimenti, la donna non si scoraggia e farà il possibile per sposare Latif. Infine, continua il confronto tra Selma e Zeynep, determinate ad affermarsi nel loro ruolo di stiliste.
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