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Be My Sunshine

SERIE TV23 luglio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 23 luglio in streaming

La puntata del 23 luglio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata numero 28 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda giovedì 23 luglio su Canale 5.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 23 luglio

Ayca Aysin Turan (Haziran) Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine

Haziran e Idil trovano un punto d'incontro: entrambe vogliono impedire il matrimonio tra i loro genitori. Haziran, infatti, per boicottare la madre, rispedisce al mittente un pacco contenente l'abito da sposa di Zeynep.

Nonostante i tanti impedimenti, la donna non si scoraggia e farà il possibile per sposare Latif. Infine, continua il confronto tra Selma e Zeynep, determinate ad affermarsi nel loro ruolo di stiliste.

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