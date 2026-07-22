La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda giovedì 23 luglio su Canale 5.
Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Haziran e Idil riescono a superare la loro rivalità e trovano un punto d'incontro. Entrambe, infatti, vogliono impedire il matrimonio tra i loro genitori.
Al boutique hotel arriva un pacco inviato dalla stilista Sermin contenente l'abito da sposa di Zeynep, e Haziran lo rispedisce al mittente.