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Be My Sunshine

SERIE TV22 luglio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 23 luglio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da giovedì 23 luglio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda giovedì 23 luglio su Canale 5.

Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Ipek Tenolcay (Zeynep) in una scena di Be My Sunshine.
Ipek Tenolcay (Zeynep) in una scena di Be My Sunshine.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 23 luglio

Haziran e Idil riescono a superare la loro rivalità e trovano un punto d'incontro. Entrambe, infatti, vogliono impedire il matrimonio tra i loro genitori.

Al boutique hotel arriva un pacco inviato dalla stilista Sermin contenente l'abito da sposa di Zeynep, e Haziran lo rispedisce al mittente.

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