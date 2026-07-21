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Be My Sunshine

SERIE TV21 luglio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 21 luglio in streaming

La puntata del 21 luglio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata numero 25 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda martedì 21 luglio su Canale 5.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 21 luglio

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my sunshine

Biricik vuole organizzare una festa a casa sua per far riappacificare Haziran con Poyraz e gli altri. Poyraz viene a sapere che Hakan è ancora sull'isola e, infuriato, lo raggiunge al molo.

Poyraz lo getta in mare durante il litigio. Hakan, però lo aveva informato che anche Alper gli aveva tenuto nascosto quello che aveva fatto Haziran. Poyraz decide, quindi, di andare alla festa di Biricik per affrontare Alper. Infine, Idil comunica ad Haziran che Latif e Zeynep hanno intenzione di sposarsi.

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