La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Biricik vuole organizzare una festa a casa sua per far riappacificare Haziran con Poyraz e gli altri. Poyraz viene a sapere che Hakan è ancora sull'isola e, infuriato, lo raggiunge al molo.

Poyraz lo getta in mare durante il litigio. Hakan, però lo aveva informato che anche Alper gli aveva tenuto nascosto quello che aveva fatto Haziran. Poyraz decide, quindi, di andare alla festa di Biricik per affrontare Alper. Infine, Idil comunica ad Haziran che Latif e Zeynep hanno intenzione di sposarsi.